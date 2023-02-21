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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Айнтрахт - Наполи
Айнтрахт - Наполи: обзор матча 21 февраля 2023
Айнтрахт
21.02.2023, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
0 : 2
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Наполи
40'
В. Осимхен
65'
Д. Ди Лоренцо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Наполи
Замена
К. Ленц
️️️️
Ф. Макс
90'
+2
84'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
84'
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кварацхелия
83'
Желтая карточка
Э. Эльмас
Замена
Ф. Алиду
️️️️
М. Гетце
81'
80'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Ф. Ангисса
80'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
И. Лосано
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
69'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
А. Бута
69'
65'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Х. Кварацхелия
Желтая карточка
М. Гетце
60'
Красная карточка
Р. Коло Муани
58'
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Осимхен
Пас отдал
И. Лосано
38'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
36'
Пенальти не реализован!
Х. Кварацхелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
17
Себастьян Роде
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Наполи
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Трапп
30
Макс
3
Тута
26
Н'Дика
20
Бута
18
Якич
97
Соу
18
Камада
27
Гетце
35
Линдстрем
9
Муани
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
17
Оливера
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
11
Лосано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
30
Макс
3
Ленц
3
Ленц
30
Макс
27
Гетце
17
Алиду
17
Алиду
27
Гетце
20
Бута
7
Кнауфф
7
Кнауфф
20
Бута
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
99
Ангисса
11
Лосано
99
Эльмас
99
Эльмас
11
Лосано
7
Кварацхелия
21
Политано
21
Политано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
Остались в запасе
Айнтрахт
Наполи
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Остались в запасе
16
Хуберт Идасяк
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Айнтрахт - Наполи
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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