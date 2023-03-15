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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Айнтрахт
Наполи - Айнтрахт: обзор матча 15 марта 2023
Наполи
15.03.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Айнтрахт
45+2'
В. Осимхен
53'
В. Осимхен
64'
П. Зелински (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Наполи - Айнтрахт
Замена
Д. Симеоне
️️️️
В. Осимхен
81'
Желтая карточка
Жуан
77'
74'
Замена
К. Якич
️️️️
С. Роде
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
П. Зелински
74'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
74'
67'
Замена
Ф. Макс
️️️️
К. Ленц
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
67'
Замена
Жуан
️️️️
К. Мин-Джэ
66'
65'
Желтая карточка
М. Гетце
ГОЛ с пенальти! 3:0!
П. Зелински
64'
62'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
А. Кнауфф
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
53'
ГОЛ! 1:0!
В. Осимхен
Пас отдал
М. Политано
45'
+2
32'
Желтая карточка
К. Ленц
26'
Желтая карточка
Э. Н'Дика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Наполи
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
27
Лукас Аларио
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
3
Мин-Джэ
13
Ррахмани
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
7
Кварацхелия
21
Политано
45
Осимхен
4-2-3-1
1
Трапп
20
Бута
26
Н'Дика
3
Тута
3
Ленц
17
Роде
97
Соу
7
Кнауфф
18
Камада
27
Гетце
19
Борре
3
Мин-Джэ
15
Жуан
15
Жуан
3
Мин-Джэ
20
Зелински
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
20
Зелински
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
45
Осимхен
18
Симеоне
18
Симеоне
45
Осимхен
3
Ленц
30
Макс
30
Макс
3
Ленц
17
Роде
18
Якич
18
Якич
17
Роде
7
Кнауфф
17
Алиду
17
Алиду
7
Кнауфф
Остались в запасе
Наполи
Айнтрахт
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
16
Хуберт Идасяк
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Наполи - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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