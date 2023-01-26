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    Расписание матчей 26-01-2023

    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2022/2023), 1/4 финала
    26 января, четверг
    00:00
    Осасуна
    2:1
    Севилья
    Матч завершен
    26 января, четверг
    22:00
    Валенсия
    1:3
    Атлетик
    Матч завершен
    26 января, четверг
    23:00
    Реал
    3:1
    Атлетико
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 18 тур
    26 января, четверг
    20:45
    Гронинген
    0:1
    Камбур
    Матч завершен
    26 января, четверг
    23:00
    Аякс
    1:1
    Волендам
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 20 тур
    26 января, четверг
    23:15
    Пасуш де Феррейра
    0:2
    Бенфика
    Матч завершен
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