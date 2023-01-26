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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Атлетик
Валенсия - Атлетик: обзор матча 26 января 2023
Валенсия
26.01.2023, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 3
Завершен
Атлетик
43'
О. де Маркос (АГ)
35'
И. Муньяин
45'
Н. Уильямс
74'
М. Весга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Атлетик
Желтая карточка
И. Мориба
90'
+7
90'
+4
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Н. Уильямс
88'
Желтая карточка
О. Сансет
88'
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Уильямс
79'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
79'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
А. Эррера
78'
Желтая карточка
Х. Агирресабала
Замена
М. Андре
️️️️
У. Гильямон
75'
Желтая карточка
Э. Джемерт
74'
74'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Весга
Замена
У. Дуро
️️️️
Э. Кавани
57'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Ю. Муса
57'
Замена
Ф. Перес
️️️️
С. Кастильехо
57'
Замена
Д. Озкаджар
️️️️
М. Дьякаби
46'
Желтая карточка
Ю. Муса
45'
+2
45'
ГОЛ! 1:2!
Н. Уильямс
Пас отдал
И. Уильямс
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
О. де Маркос
43'
35'
ГОЛ! 0:1!
И. Муньяин
Пас отдал
И. Уильямс
32'
Желтая карточка
Д. Вивиан
Желтая карточка
М. Дьякаби
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
5
Джемерт
4
Дьякаби
20
Фулкье
22
Гильямон
6
Мориба
16
Лино
70
Кастильехо
80
Муса
10
Кавани
4-1-1-3-1
13
Агирресабала
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
17
Бершиче
6
Весга
21
Эррера
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Уильямс
9
Уильямс
4
Дьякаби
39
Озкаджар
39
Озкаджар
4
Дьякаби
80
Муса
8
Алмейда
8
Алмейда
80
Муса
70
Кастильехо
21
Перес
21
Перес
70
Кастильехо
22
Гильямон
10
Андре
10
Андре
22
Гильямон
10
Кавани
9
Дуро
9
Дуро
10
Кавани
21
Эррера
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
21
Эррера
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
10
Уильямс
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
11
Гурусета
9
Уильямс
Остались в запасе
Валенсия
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Хон Морсильо
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Валенсия - Атлетик
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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