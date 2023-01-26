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Расписание матчей
Испания. Кубок
Осасуна - Севилья
Осасуна - Севилья: обзор матча 26 января 2023
Осасуна
26.01.2023, четверг, 00:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Севилья
71'
Л. Авила
99'
Э. Абде
90+4'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Севилья
114'
Желтая карточка
Э. Ламела
ГОЛ! 2:1!
Э. Абде
Пас отдал
Х. Монкайола
99'
96'
Замена
К. Рекик
️️️️
Н. Гудель
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Сусо
Желтая карточка
М. Гомес
90'
+2
Замена
А. Эрнандес
️️️️
М. Гомес
90'
+2
87'
Замена
Сусо
️️️️
Т. Ньянзу
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Авила
81'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
А. Орос
80'
77'
Замена
Х. Навас
️️️️
Г. Монтиэль
77'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Р. Мир
ГОЛ! 1:0!
Л. Авила
Пас отдал
Р. Гарсия
71'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Барха
69'
Замена
Э. Абде
️️️️
Кике
69'
62'
Замена
О. Торрес
️️️️
Л. Окампос
46'
Замена
Я. Буну
️️️️
М. Дмитрович
31'
Желтая карточка
Т. Ньянзу
Желтая карточка
Х. Монкайола
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
19
Кике
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
37
Яссин Буну
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Эррера
3
Крус
15
Гарсия
5
Гарсия
6
Торро
10
Орос
7
Монкайола
16
Гомес
11
Барха
6
Авила
19
Кике
4-3-2-1
13
Дмитрович
29
Монтиэль
23
Ньянзу
5
Баде
21
Акунья
8
Гудель
19
Хордан
11
Ракитич
9
Ламела
7
Окампос
17
Мир
16
Гомес
15
Эрнандес
15
Эрнандес
16
Гомес
10
Орос
5
Брашанац
5
Брашанац
10
Орос
11
Барха
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Барха
19
Кике
10
Эз Абде
10
Эз Абде
19
Кике
6
Авила
17
Будимир
17
Будимир
6
Авила
13
Дмитрович
37
Буну
37
Буну
13
Дмитрович
8
Гудель
4
Рекик
4
Рекик
8
Гудель
29
Монтиэль
16
Навас
16
Навас
29
Монтиэль
7
Окампос
8
Торрес
8
Торрес
7
Окампос
23
Ньянзу
10
Сусо
10
Сусо
23
Ньянзу
17
Мир
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
17
Мир
Остались в запасе
Осасуна
Севилья
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Осасуна - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эль Садар
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