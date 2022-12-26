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    Расписание матчей 26-12-2022

    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 24 тур
    26 декабря, понедельник
    15:00
    Уотфорд
    0:2
    Миллуолл
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    15:30
    Сандерленд
    2:1
    Блэкберн
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Бристоль Сити
    0:2
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Халл Сити
    1:1
    Блэкпул
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Мидлсбро
    4:1
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Престон
    1:2
    Хаддерсфилд Таун
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Ротерхэм
    2:2
    Сток Сити
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Шеффилд Юнайтед
    3:1
    Ковентри
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    20:15
    Кардифф
    0:0
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    22:45
    Лутон Таун
    2:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 18 тур
    26 декабря, понедельник
    15:30
    Брюгге
    1:1
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Юнион СЖ
    3:0
    Остенде
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    20:15
    Кортрейк
    1:0
    Генк
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    22:45
    Шарлеруа
    0:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 17 тур
    26 декабря, понедельник
    15:30
    Брентфорд
    2:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Кристал Пэлас
    0:3
    Фулхэм
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Эвертон
    1:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Лестер
    0:3
    Ньюкасл
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Саутгемптон
    1:3
    Брайтон
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    20:30
    Астон Вилла
    1:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    23:00
    Арсенал
    3:1
    Вест Хэм
    Матч завершен
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