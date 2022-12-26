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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Сток Сити
Ротерхэм - Сток Сити: обзор матча 26 декабря 2022
Ротерхэм
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 2
Завершен
Сток Сити
45'
Д. Томпсон (АГ)
71'
К. Вашингтон
61'
Т. Кэмбелл
80'
Л. Пелтье (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Сток Сити
90'
+5
Желтая карточка
Д. Браун
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
К. Брэмолл
90'
+1
80'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Пелтье
74'
Замена
Г. Кларк
️️️️
Л. Делап
ГОЛ! 2:1!
К. Вашингтон
71'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Т. Ивс
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Т. Кэмбелл
61'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
У. Смоллбоун
45'
+1
Желтая карточка
Г. Суттар
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Томпсон
45'
Замена
Д. Линдси
️️️️
Б. Уайлс
30'
Желтая карточка
Т. Ивс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
3
Морган Фокс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Ротерхэм
26
Робби Хемфри
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
3-2-3-1-1
1
Йоханссон
25
Хамфрис
45
Хардинг
6
Вуд
15
Брэмолл
21
Пелтье
20
Рэтбоун
26
Уайлс
4
Барласер
27
Огбене
39
Ивс
4-3-3
1
Бонхэм
19
Ягиелка
15
Суттар
14
Тимон
3
Фокс
8
Бэйкер
15
Томпсон
12
Смоллбоун
19
Делап
18
Браун
23
Кэмбелл
15
Брэмолл
3
Фергюсон
3
Фергюсон
15
Брэмолл
26
Уайлс
29
Линдси
29
Линдси
26
Уайлс
39
Ивс
14
Вашингтон
14
Вашингтон
39
Ивс
19
Делап
4
Кларк
4
Кларк
19
Делап
12
Смоллбоун
25
Пауэлл
25
Пауэлл
12
Смоллбоун
Остались в запасе
Ротерхэм
Сток Сити
26
Робби Хемфри
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
Главный тренер
Пол Уорн
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
26
Робби Хемфри
ВР
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
24
Тарик Фосу
ЛВ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Ротерхэм - Сток Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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