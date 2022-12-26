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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Хэм
Арсенал - Вест Хэм: обзор матча 26 декабря 2022
Арсенал
26.12.2022, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
53'
Б. Сака
58'
Г. Мартинелли
69'
Э. Нкетиа
27'
С. Бенрахма (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Вест Хэм
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Парти
90'
+5
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Г. Мартинелли
88'
87'
Замена
Д. Мубама
️️️️
М. Антонио
78'
Замена
П. Форнальс
️️️️
Т. Соучек
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Тирни
73'
ГОЛ! 3:1!
Э. Нкетиа
Пас отдал
М. Эдегор
69'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Г. Джака
58'
ГОЛ! 1:1!
Б. Сака
Пас отдал
М. Эдегор
53'
44'
Желтая карточка
В. Цоуфал
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Бенрахма
8'
Желтая карточка
Д. Боуэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
41
Деклан Райс
ОП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Маркиньос
ПВ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
28
Дивин Мубама
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Нкетиа
4-2-3-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
6
Керер
15
Доусон
3
Крессуэлл
28
Соучек
41
Райс
20
Боуэн
11
Пакета
10
Бенрахма
18
Антонио
63
Тирни
47
Зинченко
47
Зинченко
63
Тирни
18
Парти
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
18
Парти
7
Мартинелли
20
Виейра
20
Виейра
7
Мартинелли
28
Соучек
8
Форнальс
8
Форнальс
28
Соучек
18
Антонио
28
Мубама
28
Мубама
18
Антонио
Остались в запасе
Арсенал
Вест Хэм
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
11
Амарио Козье-Дюберри
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
6
Конор Ковентри
ОП
4
Флинн Даунс
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Арсенал - Вест Хэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
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