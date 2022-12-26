Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Андерлехт
Шарлеруа - Андерлехт: обзор матча 26 декабря 2022
Шарлеруа
26.12.2022, понедельник, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Андерлехт
85'
А. Зорган (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Андерлехт
Замена
А. Декотт
️️️️
Д. Марк
88'
85'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Зорган
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
Р. Мориока
80'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
И. Мбенза
80'
80'
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Силва
80'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
А. Требель
71'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
М. Стройкенс
Замена
А. Голизаде
️️️️
Н. Бенбуали
64'
Желтая карточка
Н. Бенбуали
52'
Желтая карточка
К. Нкуба
49'
21'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
З. Дебаст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
12
Надир Бенбуали
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
24
Амаду Диавара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
3-2-3-2
12
Коффи
18
Кайембе
44
Букамир
5
Багер
7
Мбенза
8
Зорган
88
Мориока
38
Хейманс
27
Нкуба
25
Марк
12
Бенбуали
4-4-2
1
ван Кромбрадж
6
Дебаст
14
Вертонген
3
Делкруа
62
Мурильо
10
Арнстад
9
Амузу
16
Версхарен
16
Требель
21
Силва
29
Стройкенс
88
Мориока
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
88
Мориока
12
Бенбуали
8
Голизаде
8
Голизаде
12
Бенбуали
25
Марк
9
Декотт
9
Декотт
25
Марк
7
Мбенза
20
Баджи
20
Баджи
7
Мбенза
6
Дебаст
16
Н'Диайе
16
Н'Диайе
6
Дебаст
29
Стройкенс
18
Ашимеру
18
Ашимеру
29
Стройкенс
16
Требель
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Требель
21
Силва
14
Раман
14
Раман
21
Силва
Остались в запасе
Шарлеруа
Андерлехт
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
26
Колин Коосеманс
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Шарлеруа - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
Новости команд
Все
Шарлеруа
Андерлехт
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Хаммарбю» – «Шарлеруа»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.28
2025.07.23 09:13
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
2021.12.22 00:13
7
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
2021.12.21 23:02
25
Лига Европы: шансы «ОФИ» и «Андерлехта» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+