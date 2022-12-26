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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 26 декабря 2022
Кардифф
26.12.2022, понедельник, 20:15
Англия. Чемпионшип, 24 тур
0 : 0
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
86'
Желтая карточка
Т. Робертс
Желтая карточка
М. Ромео
85'
Замена
Г. Уит
️️️️
Р. Колуилл
83'
79'
Замена
Л. Амос
️️️️
Т. Ироегбунам
73'
Замена
И. Хаир
️️️️
А. Адома
73'
Замена
О. Шодипо
️️️️
К. Уиллок
73'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Л. Дайкс
Замена
М. Харрис
️️️️
Д. Филоджин
67'
59'
Желтая карточка
И. Лейрд
Желтая карточка
Р. Уинтл
32'
4'
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
21
Райн Оллсоп
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Райан Уинтл
ОП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
28
Кион Этете
ЦФ
Главный тренер
Стив Морисон
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
37
Альберт Адома
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Кардифф
40
Рохан Лутхра
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
10
Люк Амос
ОП
10
Илиас Хаир
АП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
3-1-2-2-2
21
Оллсоп
2
Ромео
4
Кипр
38
Нг
24
Уинтл
47
О'Доуда
32
Роллс
11
Филоджин
10
Колуилл
28
Этете
47
Робинсон
4-4-1-1
88
Дьенг
2
Лейрд
2
Данн
16
Дикки
3
Пал
21
Доззел
26
Филд
42
Ироегбунам
37
Адома
16
Уиллок
13
Дайкс
11
Филоджин
9
Харрис
9
Харрис
11
Филоджин
10
Колуилл
11
Уит
11
Уит
10
Колуилл
42
Ироегбунам
10
Амос
10
Амос
42
Ироегбунам
37
Адома
10
Хаир
10
Хаир
37
Адома
13
Дайкс
19
Робертс
19
Робертс
13
Дайкс
16
Уиллок
30
Шодипо
30
Шодипо
16
Уиллок
Остались в запасе
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
40
Рохан Лутхра
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
Главный тренер
Стив Морисон
31
Джордан Арчер
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
Главный тренер
Пол Холл
Остались в запасе
40
Рохан Лутхра
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
4
Энди Риномхота
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
Главный тренер
Стив Морисон
Главный тренер
Пол Холл
Статистика матча Кардифф - Куинз Парк Рейнджерс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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