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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Ковентри
Шеффилд Юнайтед - Ковентри: обзор матча 26 декабря 2022
Шеффилд Юнайтед
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
3 : 1
Завершен
Ковентри
35'
Д. Макэйти
52'
К. Кларк
71'
Т. Дойл
75'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ковентри
85'
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
Д. Панцо
Замена
К. Бешам
️️️️
И. Ндиайе
79'
Вторая желтая
Д. Иган
77'
75'
ГОЛ! 3:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
Г. Хамер
ГОЛ! 3:0!
Т. Дойл
Пас отдал
М. Лоу
71'
Замена
Т. Дойл
️️️️
Д. Макэйти
70'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Б. Шарп
70'
68'
Желтая карточка
К. Палмер
60'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
59'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Аллен
59'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Д. Берроуз
58'
Замена
Л. Келли
️️️️
Б. Шиф
ГОЛ! 2:0!
К. Кларк
Пас отдал
О. Норвуд
52'
47'
Пенальти не реализован!
В. Дьекереш
Желтая карточка
Д. Иган
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Макэйти
Пас отдал
И. Ндиайе
35'
23'
Желтая карточка
Б. Шиф
7'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. О'Харе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
2
Каллум Дойл
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
5
Майкл Роуз
ЦЗ
38
Густаво Хамер
ОП
18
Бен Шиф
ОП
2
Джек Берроуз
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
15
Ахмедходжич
26
Кларк
15
Иган
3
Лоу
16
Берге
32
Балдок
10
Норвуд
7
Ндиайе
24
Макэйти
14
Шарп
4-2-2-1-1
13
Уилсон
2
Дойл
4
Панцо
5
Роуз
21
Бидуэлл
38
Хамер
18
Шиф
2
Берроуз
24
Аллен
17
О'Харе
14
Дьекереш
7
Ндиайе
6
Бешам
6
Бешам
7
Ндиайе
24
Макэйти
20
Дойл
20
Дойл
24
Макэйти
14
Шарп
29
Джеббисон
29
Джеббисон
14
Шарп
2
Берроуз
25
Дабо
25
Дабо
2
Берроуз
18
Шиф
4
Келли
4
Келли
18
Шиф
17
О'Харе
45
Палмер
45
Палмер
17
О'Харе
24
Аллен
29
Уогхорн
29
Уогхорн
24
Аллен
4
Панцо
7
Тавареш
7
Тавареш
4
Панцо
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ковентри
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
30
Реда Хадра
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ковентри
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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