Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Ньюкасл
Лестер - Ньюкасл: обзор матча 26 декабря 2022
Лестер
26.12.2022, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Ньюкасл
3'
К. Вуд (П)
7'
М. Альмирон
32'
Жоэлинтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лестер - Ньюкасл
90'
+3
Замена
Э. Андерсон
️️️️
Ш. Лонгстафф
88'
Замена
М. Ритчи
️️️️
К. Вуд
84'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Уиллок
83'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Альмирон
Замена
О. Ндиди
️️️️
Б. Сумаре
71'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Х. Барнс
71'
Замена
Д. Варди
️️️️
П. Дака
46'
32'
ГОЛ! 0:3!
Жоэлинтон
Пас отдал
К. Триппьер
Замена
А. Перес
️️️️
Д. Прат
17'
7'
ГОЛ! 0:2!
М. Альмирон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
34
Бубакари Сумаре
ОП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
1
Ник Поуп
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
4-2-3-1
21
Уорд
33
Томас
12
Амарти
4
Фас
21
Кастань
8
Дьюсбери-Холл
34
Сумаре
11
Барнс
18
Тилеманс
26
Прат
27
Дака
4-3-2-1
1
Поуп
2
Триппьер
4
Ботман
33
Берн
5
Шер
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
28
Уиллок
10
Альмирон
7
Жоэлинтон
9
Вуд
34
Сумаре
4
Ндиди
4
Ндиди
34
Сумаре
11
Барнс
17
Ихеначо
17
Ихеначо
11
Барнс
26
Прат
22
Перес
22
Перес
26
Прат
27
Дака
9
Варди
9
Варди
27
Дака
9
Вуд
30
Ритчи
30
Ритчи
9
Вуд
8
Лонгстафф
5
Андерсон
5
Андерсон
8
Лонгстафф
28
Уиллок
23
Мерфи
23
Мерфи
28
Уиллок
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
10
Альмирон
Остались в запасе
Лестер
Ньюкасл
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Даниэль Иверсен
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
12
Карл Дарлоу
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Лестер - Ньюкасл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
Новости команд
Все
Лестер
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+