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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Генк
Кортрейк - Генк: обзор матча 26 декабря 2022
Кортрейк
26.12.2022, понедельник, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Генк
83'
Ф. Авенатти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Генк
89'
Замена
А. Уаттара
️️️️
М. Садик
Желтая карточка
С. Лончар
85'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Авенатти
83'
Замена
П. Хабиб Гуйе
️️️️
Б. Мессауди
82'
Желтая карточка
Х. Кейта
81'
69'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
М. Трезор
68'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Эль-Ханнус
68'
Замена
М. Саматта
️️️️
П. Онуачу
Желтая карточка
Н. Мехсату
61'
55'
Желтая карточка
П. Онуачу
Желтая карточка
Б. Мессауди
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
7
Файз Селемани
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
5
Алексей Сыч
ОП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
17
Массимо Бруно
ЦФ
44
Жоау Силва
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Кортрейк
13
Сатоси Танака
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
8
Николас Кастро
ЦП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
3-1-2-4
23
Ванденберге
7
Селемани
4
Ватанабе
8
Мехсату
5
Сыч
37
Кадри
10
Лончар
17
Бруно
20
Авенатти
9
Мессауди
44
Силва
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
3
МакКензи
3
Артеага
28
Пайнтсил
8
Хейнен
17
Грошовски
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
30
Онуачу
9
Мессауди
77
Гуйе
77
Гуйе
9
Мессауди
15
Садик
32
Уаттара
32
Уаттара
15
Садик
31
Трезор
23
Пресиадо
23
Пресиадо
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
30
Онуачу
38
Саматта
38
Саматта
30
Онуачу
Остались в запасе
Кортрейк
Генк
13
Сатоси Танака
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
13
Сатоси Танака
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
99
Лукман Хаким
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Кортрейк - Генк
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
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