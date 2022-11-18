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    Расписание матчей 18-11-2022

    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
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    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    18 ноября, пятница
    13:00
    Камерун
    1:1
    Панама
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    18:00
    Бельгия
    1:2
    Египет
    Матч завершен
    18 ноября, пятница
    18:30
    Бахрейн
    1:5
    Сербия
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 14 тур
    18 ноября, пятница
    14:00
    Заря
    4:1
    Александрия
    Матч завершен
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