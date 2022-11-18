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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн - Сербия
Бахрейн - Сербия: обзор матча 18 ноября 2022
Бахрейн
18.11.2022, пятница, 18:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 5
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Бахрейн - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
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