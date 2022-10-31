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    Расписание матчей 31-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 1/2 финала
    31 октября, понедельник
    00:00
    Филадельфия Юнион
    3:1
    Нью-Йорк Сити
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 10 тур
    31 октября, понедельник
    14:00
    Колос
    2:0
    Верес
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 19 тур, группа 2
    31 октября, понедельник
    15:00
    Балашиха
    0:2
    Сатурн
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 10 тур
    31 октября, понедельник
    19:00
    ПАС
    2:1
    Астерас
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 12 тур
    31 октября, понедельник
    20:00
    Сивасспор
    0:2
    Антальяспор
    Матч завершен
    31 октября, понедельник
    20:00
    Истанбул Башакшехир
    3:1
    Гиресунспор
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 12 тур
    31 октября, понедельник
    20:30
    Верона
    1:3
    Рома
    Матч завершен
    31 октября, понедельник
    22:45
    Монца
    1:2
    Болонья
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 15 тур
    31 октября, понедельник
    21:00
    Мидтьюлланд
    1:2
    Оденсе
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 12 тур
    31 октября, понедельник
    23:00
    Эльче
    0:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 11 тур
    31 октября, понедельник
    23:15
    Витория Гимараеш
    3:2
    Фамаликан
    Матч завершен
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