сентябрь 2022
октябрь 2022
США. МЛС 2022, 1/2 финала
31 октября, понедельник
00:00
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 10 тур
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 19 тур, группа 2
Греция. Суперлига (2022/2023), 10 тур
Турция. Суперлига (2022/2023), 12 тур
31 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
31 октября, понедельник
20:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2022/2023), 12 тур
Дания. Суперлига (2022/2023), 15 тур
31 октября, понедельник
21:00
Матч завершен
Испания. Примера (2022/2023), 12 тур
Португалия. Примейра (2022/2023), 11 тур
31 октября, понедельник
23:15
Матч завершен