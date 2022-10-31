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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Хетафе
Эльче - Хетафе: обзор матча 31 октября 2022
Эльче
31.10.2022, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
55'
Э. Унал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльче - Хетафе
Замена
Н. Фернандес Меркау
️️️️
Г. Верду
82'
81'
Замена
Порту
️️️️
К. Аленья
79'
Вторая желтая
Ж. Амави
77'
Желтая карточка
Д. Дуарте
Замена
Хосан
️️️️
Т. Моренте
73'
72'
Желтая карточка
Ж. Амави
59'
Замена
А. Алгобия
️️️️
Н. Максимович
Замена
Э. Понсе
️️️️
П. Лирола
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Э. Унал
Пас отдал
К. Аленья
10'
Замена
Ж. Амави
️️️️
Д. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Жерар Гумбау
ОП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
19
Энес Унал
ЦФ
20
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
7
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
27
Анхель Алгобия
ЦП
10
Порту
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
3-4-2-1
13
Бадия
3
Роко
5
Верду
6
Бигас
18
Клер
8
Маскарель
6
Гумбау
14
Лирола
11
Милья
20
Моренте
15
Бойе
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
22
Дуарте
2
Иглесиас
22
Суарес
10
Аленья
6
Милья
88
Максимович
20
Майорал
19
Унал
5
Верду
7
Фернандес Меркау
7
Фернандес Меркау
5
Верду
20
Моренте
17
Хосан
17
Хосан
20
Моренте
14
Лирола
9
Понсе
9
Понсе
14
Лирола
22
Суарес
23
Амави
23
Амави
22
Суарес
88
Максимович
27
Алгобия
27
Алгобия
88
Максимович
10
Аленья
10
Порту
10
Порту
10
Аленья
Остались в запасе
Эльче
Хетафе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
1
Аксель Вернер
ВР
28
Хесус Лопес
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
18
Джон Дональд
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
9
Рохер Марти
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Диего Конде
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
17
Гастон Альварес
ЦЗ
20
Хайме Сеоане
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эльче - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
Стадион:
Мартинес Валеро
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