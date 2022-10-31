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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Верес
Колос - Верес: обзор матча 31 октября 2022
Колос
31.10.2022, понедельник, 14:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
Верес
68'
О. Ильин
76'
С. Чоботенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Верес
85'
Замена
М. Шестаков
️️️️
С. Шарай
Замена
Е. Исаенко
️️️️
Е. Смирный
80'
78'
Замена
А. Лебеденко
️️️️
Д. Кльоц
ГОЛ! 2:0!
С. Чоботенко
Пас отдал
А. Богданов
76'
Замена
А. Богданов
️️️️
П. Ореховский
75'
71'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Н. Гайдучик
ГОЛ! 1:0!
О. Ильин
Пас отдал
К. Попов
68'
Замена
С. Болбат
️️️️
Д. Кузик
67'
Замена
К. Попов
️️️️
В. Лысенко
66'
65'
Желтая карточка
Б. Когут
63'
Желтая карточка
В. Дахновский
Желтая карточка
П. Ореховский
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
29
Владислав Емец
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
10
Павел Ореховский
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
3
Семен Вовченко
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
11
Виталий Дахновский
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
4-4-1-1
23
Волынец
17
Кузик
21
Новак
44
Чоботенко
9
Зозуля
29
Емец
10
Ореховский
14
Милько
8
Смирный
97
Ильин
7
Лысенко
2-1-3-3-1
47
Когут
2
Гагун
5
Курко
29
Кучеров
3
Вовченко
8
Кльоц
77
Шарай
11
Дахновский
42
Пасич
77
Шарай
89
Гайдучик
17
Кузик
50
Болбат
50
Болбат
17
Кузик
10
Ореховский
90
Богданов
90
Богданов
10
Ореховский
8
Смирный
11
Исаенко
11
Исаенко
8
Смирный
7
Лысенко
11
Попов
11
Попов
7
Лысенко
8
Кльоц
15
Лебеденко
15
Лебеденко
8
Кльоц
89
Гайдучик
7
Сергийчук
7
Сергийчук
89
Гайдучик
77
Шарай
9
Шестаков
9
Шестаков
77
Шарай
Остались в запасе
Колос
Верес
30
Владимир Маханьков
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
19
Андрей Соловьев
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Колос - Верес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
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