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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Астерас
ПАС - Астерас: обзор матча 31 октября 2022
ПАС
31.10.2022, понедельник, 19:00
Греция. Суперлига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Астерас
63'
К. Балан
76'
М. Фофана
47'
Х. Регис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Астерас
90'
+2
Желтая карточка
Х. Домингес
89'
Желтая карточка
В. Иглесиас
Замена
А. Лиасос
️️️️
К. Росеро
88'
Желтая карточка
К. Балан
84'
83'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
ГОЛ! 2:1!
М. Фофана
76'
70'
Желтая карточка
К. Станко
64'
Замена
Х. Домингес
️️️️
М. Гардавски
ГОЛ! 1:1!
К. Балан
Пас отдал
К. Сория
63'
Замена
М. Фофана
️️️️
Г. Памлидис
61'
60'
Желтая карточка
Сито
Замена
А. Лолис
️️️️
З. Карахалиос
55'
47'
ГОЛ! 0:1!
Х. Регис
Пас отдал
А. Риера
46'
Замена
А. Бенито
️️️️
Х. Бартоло
35'
Замена
А. Риера
️️️️
Л. Тилика
Желтая карточка
Э. Пантелакис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
6
Зисис Карахалиос
ОП
8
Панайотис Цимас
ЦП
24
Икер Бильбао
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Астерас
24
Федерико Альварес
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
7
Хулиан Бартоло
ЛВ
8
Хуан Мунафо
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
25
Михаэль Гардавски
ЦП
20
Хеск Регис
ПВ
40
Сито
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
99
Антонис Цифцис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
18
Манссур Фофана
ЦП
91
Клаудиу Балан
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
Астерас
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
23
Адриан Риера
ПВ
22
Асьер Бенито
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
4-1-2-2-2
3
Пилиос
5
Эррамуспе
6
Пантелакис
30
Сория
6
Карахалиос
8
Цимас
24
Бильбао
20
Мендес Морейра
14
Памлидис
7
Росеро
31
Атанасиу
2-3-2-4
87
Жуканович
24
Альварес
8
Мунафо
27
Станко
25
Гардавски
20
Регис
7
Бартоло
99
Цифцис
19
Кастаньо
7
Тилика
40
Сито
14
Памлидис
18
Фофана
18
Фофана
14
Памлидис
6
Карахалиос
11
Лолис
11
Лолис
6
Карахалиос
7
Росеро
8
Лиасос
8
Лиасос
7
Росеро
25
Гардавски
28
Домингес
28
Домингес
25
Гардавски
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
7
Тилика
23
Риера
23
Риера
7
Тилика
7
Бартоло
22
Бенито
22
Бенито
7
Бартоло
Остались в запасе
ПАС
Астерас
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
56
Ангелос Цавос
ЦЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
91
Клаудиу Балан
ЦФ
Остались в запасе
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
18
Пичу Атьенца
ЦФ
33
Fotis Sgouris
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча ПАС - Астерас
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
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