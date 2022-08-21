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    Яннис Петракис

    Тренер
    Имя Яннис
    Фамилия Петракис
    Команда ПАС
    Гражданство Греция
    Дата рождения 20 мая 1959
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    18.02.2023 Астерас 1 : 1 ПАС Греция. Суперлига, 23 тур
    25.02.2023 ПАС 0 : 0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    05.03.2023 ПАС 0 : 1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    12.03.2023 Арис 3 : 1 ПАС Греция. Суперлига, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    ПАС 26 4 11 11
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.08.2022 Олимпиакос 2 : 0 ПАС
    27.08.2022 ПАС 1 : 1 ПАС Ламия
    04.09.2022 АЕК 2 : 0 ПАС
    10.09.2022 ПАС 2 : 1 Левадиакос
    17.09.2022 Панатинаикос 3 : 0 ПАС
    03.10.2022 ПАС 1 : 4 Панетоликос
    10.10.2022 Атромитос 2 : 1 ПАС
    16.10.2022 ПАС 2 : 2 ОФИ
    23.10.2022 Ионикос 2 : 2 ПАС
    31.10.2022 ПАС 2 : 1 Астерас
    05.11.2022 ПАОК 2 : 0 ПАС
    10.11.2022 Волос 2 : 1 ПАС
    13.11.2022 ПАС 0 : 4 Арис
    21.12.2022 ПАС 2 : 2 Олимпиакос
    29.12.2022 ПАС Ламия 1 : 1 ПАС
    03.01.2023 ПАС 2 : 1 АЕК
    07.01.2023 Левадиакос 1 : 3 ПАС
    15.01.2023 ПАС 0 : 1 Панатинаикос
    20.01.2023 Панетоликос 1 : 1 ПАС
    28.01.2023 ПАС 1 : 1 Атромитос
    04.02.2023 ОФИ 0 : 0 ПАС
    11.02.2023 ПАС 0 : 0 Ионикос
    18.02.2023 Астерас 1 : 1 ПАС
    25.02.2023 ПАС 0 : 0 ПАОК
    05.03.2023 ПАС 0 : 1 Волос
    12.03.2023 Арис 3 : 1 ПАС
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