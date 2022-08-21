Яннис Петракис
Тренер
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Петракис
|Команда
|ПАС
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|20 мая 1959
|Имя
|Яннис
|Фамилия
|Петракис
|Команда
|ПАС
|Гражданство
|Греция
|Дата рождения
|20 мая 1959
|Дата
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|Астерас
|1 : 1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 23 тур
|25.02.2023
|ПАС
|0 : 0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|05.03.2023
|ПАС
|0 : 1
|Волос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|12.03.2023
|Арис
|3 : 1
|ПАС
|Греция. Суперлига, 26 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ПАС
|26
|4
|11
|11
|Дата
|Матч
|21.08.2022
|Олимпиакос
|2 : 0
|ПАС
|27.08.2022
|ПАС
|1 : 1
|ПАС Ламия
|04.09.2022
|АЕК
|2 : 0
|ПАС
|10.09.2022
|ПАС
|2 : 1
|Левадиакос
|17.09.2022
|Панатинаикос
|3 : 0
|ПАС
|03.10.2022
|ПАС
|1 : 4
|Панетоликос
|10.10.2022
|Атромитос
|2 : 1
|ПАС
|16.10.2022
|ПАС
|2 : 2
|ОФИ
|23.10.2022
|Ионикос
|2 : 2
|ПАС
|31.10.2022
|ПАС
|2 : 1
|Астерас
|05.11.2022
|ПАОК
|2 : 0
|ПАС
|10.11.2022
|Волос
|2 : 1
|ПАС
|13.11.2022
|ПАС
|0 : 4
|Арис
|21.12.2022
|ПАС
|2 : 2
|Олимпиакос
|29.12.2022
|ПАС Ламия
|1 : 1
|ПАС
|03.01.2023
|ПАС
|2 : 1
|АЕК
|07.01.2023
|Левадиакос
|1 : 3
|ПАС
|15.01.2023
|ПАС
|0 : 1
|Панатинаикос
|20.01.2023
|Панетоликос
|1 : 1
|ПАС
|28.01.2023
|ПАС
|1 : 1
|Атромитос
|04.02.2023
|ОФИ
|0 : 0
|ПАС
|11.02.2023
|ПАС
|0 : 0
|Ионикос
|18.02.2023
|Астерас
|1 : 1
|ПАС
|25.02.2023
|ПАС
|0 : 0
|ПАОК
|05.03.2023
|ПАС
|0 : 1
|Волос
|12.03.2023
|Арис
|3 : 1
|ПАС