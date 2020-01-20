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    Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»

    Бывший нападающий сборной Греции Стефанос Атанасиадис может продолжить карьеру в России.

    «Крылья Советов» заинтересованы в подписании 31-летнего футболиста, в связи с чем пригласили его на свой сбор в Турции.

    • По данным Transfermarkt, форвард является свободным агентом.
    • Его последним клубом был ПАС из Яннины.
    • Рыночная стоимость грека – 400 тысяч евро.

    Источник: Официальный твиттер «Крыльев Советов»

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