Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»

Бывший нападающий сборной Греции Стефанос Атанасиадис может продолжить карьеру в России.

«Крылья Советов» заинтересованы в подписании 31-летнего футболиста, в связи с чем пригласили его на свой сбор в Турции.

По данным Transfermarkt, форвард является свободным агентом.

Его последним клубом был ПАС из Яннины.

Рыночная стоимость грека – 400 тысяч евро.