Экс-форвард сборной Греции Атанасиадис прибыл на сбор «Крыльев Советов»

Бывший нападающий сборной Греции Стефанос Атанасиадис может продолжить карьеру в России.
«Крылья Советов» заинтересованы в подписании 31-летнего футболиста, в связи с чем пригласили его на свой сбор в Турции.
- По данным Transfermarkt, форвард является свободным агентом.
- Его последним клубом был ПАС из Яннины.
- Рыночная стоимость грека – 400 тысяч евро.
В расположение нашей команды прибыл греческий футболист Стефанос Атанасиадис (Клаус). Нападающему 31 год, принадлежит футбольному клубу ПАС из Греции. pic.twitter.com/haSghR0rBB— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 20, 2020