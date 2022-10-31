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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор
Истанбул Башакшехир - Гиресунспор: обзор матча 31 октября 2022
Истанбул Башакшехир
31.10.2022, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Гиресунспор
38'
Ю. Ндайшими
65'
Ф. Кени
76'
О. Али Саинер
80'
Сержио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Гиресунспор
88'
Замена
К. Севен
️️️️
С. Пикинчол
Замена
А. Окечукву
️️️️
Ю. Ндайшими
84'
Замена
А. Туба
️️️️
А. Епуряну
83'
80'
ГОЛ! 3:1!
Сержио
Пас отдал
Р. Байич
ГОЛ! 3:0!
О. Али Саинер
76'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
71'
Замена
П. Шиш
️️️️
М. Шуиар
70'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Кени
Пас отдал
Б. Озкан
65'
61'
Замена
Р. Берисбек
️️️️
Х. Билазер
Замена
Б. Траоре
️️️️
С. Гюрлер
61'
61'
Замена
Б. Кувас
️️️️
Р. Мехия
61'
Замена
О. Джаглаян
️️️️
Б. Сайнс
57'
Желтая карточка
Б. Сайнс
50'
Желтая карточка
С. Пикинчол
46'
Замена
В. Савичевич
️️️️
Г. Саглам
Желтая карточка
Ю. Ндайшими
44'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ндайшими
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Филипп Кени
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
42
Рамон Ариас
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
17
Борха Сайнс
ЛВ
21
Хорман Кампусано
ОП
14
Роберт Мехия
ОП
61
Геркем Саглам
АП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Гиресунспор
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
2
Кадир Севен
ЦЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
18
Вукан Савичевич
ЦП
19
Рахметуллах Берисбек
ПВ
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
10
Брэндли Кувас
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
3-2-2-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
3
Дуарте
33
Али Калдырым
80
Кайсара
55
Ндайшими
19
Озкан
7
Гюрлер
8
Шуиар
19
Кени
4-2-3-1
23
Пири
77
Билазер
25
Перес
35
Пикинчол
42
Ариас
21
Кампусано
14
Мехия
70
Сержио
61
Саглам
17
Сайнс
11
Байич
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
24
Епуряну
5
Туба
5
Туба
24
Епуряну
55
Ндайшими
14
Окечукву
14
Окечукву
55
Ндайшими
8
Шуиар
21
Шиш
21
Шиш
8
Шуиар
7
Гюрлер
11
Траоре
11
Траоре
7
Гюрлер
35
Пикинчол
2
Севен
2
Севен
35
Пикинчол
61
Саглам
18
Савичевич
18
Савичевич
61
Саглам
77
Билазер
19
Берисбек
19
Берисбек
77
Билазер
14
Мехия
10
Кувас
10
Кувас
14
Мехия
17
Сайнс
17
Джаглаян
17
Джаглаян
17
Сайнс
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Гиресунспор
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
6
Лукас Лима
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
91
Батухан Челик
ЦФ
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
88
Шахин Дик
ЛЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
75
Фаустин Сенгхор
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Гиресунспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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