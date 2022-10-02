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    Расписание матчей 02-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 46 тур
    2 октября, воскресенье
    00:30
    Шарлотт
    4:0
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    2:3
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    02:30
    Коламбус
    2:1
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    02:30
    Монреаль Импакт
    1:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    05:00
    Ванкувер Уайткепс
    2:0
    Остин
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    05:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    1:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:00
    Нью-Йорк Сити
    2:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    22:00
    Портленд
    1:2
    Лос-Анджелес
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2022, 29 тур
    2 октября, воскресенье
    01:00
    Фламенго
    4:1
    Брагантино
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    01:00
    Гойас
    0:1
    Форталеза
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    01:00
    Аваи
    1:2
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    2:0
    Жувентуде
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    03:00
    Коринтианс
    2:0
    Куяба
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 45 тур
    2 октября, воскресенье
    05:00
    Сан-Хосе
    2:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 14 тур, группа 1
    2 октября, воскресенье
    07:00
    Сахалин
    1:0
    Квант
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Строгино
    1:0
    Металлург Л
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Рязань
    2:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Пересвет
    0:2
    Родина-2
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Спартак Т
    3:2
    Арсенал-2
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 4 (2022/2023), 11 тур
    2 октября, воскресенье
    12:00
    Торпедо Миасс
    0:2
    Челябинск
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Новосибирск
    1:1
    Оренбург-2
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Амкар-Пермь
    1:0
    Носта
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Иртыш
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 21 тур
    2 октября, воскресенье
    12:00
    Тобол
    3:1
    Шахтер
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    12:00
    Кызыл-Жар
    1:2
    Кайрат
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Акжайык
    3:1
    Актобе
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Туран
    2:2
    Астана
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 5 тур
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Минай
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Черноморец
    1:2
    Александрия
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Заря
    2:2
    Кривбасс
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 14 тур, группа 2
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Балашиха
    2:1
    Динамо Вл
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Сатурн
    0:1
    СКА-Хабаровск-2
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Салют
    6:1
    Калуга
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 23 тур
    2 октября, воскресенье
    13:00
    Арсенал
    1:1
    Неман
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Минск
    0:0
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Славия-Мозырь
    0:1
    Ислочь
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 8 тур
    2 октября, воскресенье
    13:15
    Фортуна
    2:0
    Волендам
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:30
    Экселсиор
    0:1
    Утрехт
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:30
    НЕК
    1:1
    Фейеноорд
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:45
    РКС Ваалвейк
    2:2
    Спарта
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:00
    Эммен
    0:0
    Херенвен
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 8 тур
    2 октября, воскресенье
    13:30
    Лацио
    4:0
    Специя
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Лечче
    1:1
    Кремонезе
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Сампдория
    0:3
    Монца
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Сассуоло
    5:0
    Салернитана
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Аталанта
    1:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:45
    Ювентус
    3:0
    Болонья
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 9 тур, группа 2
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Сокол
    1:0
    Зенит
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Знамя
    1:5
    Химки-2
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 14 тур, группа 2
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Химик
    1:0
    Торпедо-2
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Динамо-2
    2:1
    Динамо Вг
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Муром
    1:0
    Спартак К
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 12 тур
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Сток Сити
    0:4
    Уотфорд
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 11 тур
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Факел
    2:2
    Торпедо
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:30
    Зенит
    3:1
    Ростов
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Пари НН
    1:2
    Спартак
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 9 тур
    2 октября, воскресенье
    14:00
    Лорьян
    2:1
    Лилль
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Аяччо
    1:3
    Клермон
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Осер
    1:1
    Брест
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Тулуза
    4:2
    Монпелье
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Труа
    2:2
    Реймс
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:05
    Монако
    4:1
    Нант
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:45
    Ланс
    1:0
    Лион
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 14 тур, группа 1
    2 октября, воскресенье
    14:30
    Звезда
    1:1
    Зоркий
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Балтика-БФУ
    0:1
    Ленинградец
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Электрон
    1:1
    Енисей-М
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Динамо СПб
    1:1
    Зенит-2
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 8 тур
    2 октября, воскресенье
    14:30
    Аланьяспор
    1:1
    Гиресунспор
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    14:30
    Сивасспор
    1:2
    Хатайспор
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Коньяспор
    1:0
    Умраниеспор
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:00
    Бешикташ
    0:0
    Фенербахче
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 10 тур
    2 октября, воскресенье
    14:30
    Андерлехт
    0:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Гент
    3:4
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:30
    Кортрейк
    2:1
    Антверпен
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    22:00
    Сент-Труйден
    0:1
    Эйпен
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 6 тур
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Астерас
    2:0
    ОФИ
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    2:0
    Атромитос
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:30
    Волос
    2:0
    Арис
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    21:30
    ПАОК
    1:2
    Панатинаикос
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 7 тур
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Эспаньол
    2:2
    Валенсия
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:15
    Сельта
    1:0
    Бетис
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:30
    Жирона
    3:5
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    22:00
    Реал
    1:1
    Осасуна
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 11 тур
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Мидтьюлланд
    1:1
    Виборг
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:00
    Силькеборг
    2:1
    Хорсенс
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Брондбю
    3:3
    Люнгбю
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    19:00
    Копенгаген
    1:0
    Орхус
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 9 тур
    2 октября, воскресенье
    15:15
    Сьон
    1:3
    Винтертур
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:30
    Лугано
    1:0
    Серветт
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:30
    Люцерн
    1:2
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 10 тур
    2 октября, воскресенье
    15:30
    Рид
    2:3
    Альтах
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    15:30
    Хартберг
    2:3
    Аустрия К
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Аустрия
    0:3
    Штурм
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 9 тур
    2 октября, воскресенье
    16:00
    Манчестер Сити
    6:3
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:30
    Лидс
    0:0
    Астон Вилла
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 8 тур
    2 октября, воскресенье
    16:30
    Герта
    1:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:30
    Шальке-04
    2:3
    Аугсбург
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 11 тур
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Чайка
    3:1
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 10 тур
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Фастав
    0:2
    Словацко
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Яблонец
    3:1
    Зброевка
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    17:00
    Теплице
    5:1
    Пардубице
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:00
    Славия
    3:0
    Слован
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 8 тур
    2 октября, воскресенье
    17:30
    Риу Аве
    1:0
    Санта-Клара
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:00
    Пасуш де Феррейра
    1:1
    Арука
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    22:30
    Фамаликан
    4:0
    Боавишта
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 24 тур
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Олесунн
    2:1
    Викинг
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:00
    ХамКам
    2:1
    Йерв
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Хаугесунд
    2:2
    Одд
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    18:00
    Сандефьорд
    1:1
    Сарпсборг 08
    Матч завершен
    2 октября, воскресенье
    20:00
    Кристиансунн
    4:4
    Русенборг
    Матч завершен
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