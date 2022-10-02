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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Сарпсборг 08
Сандефьорд - Сарпсборг 08: обзор матча 02 октября 2022
Сандефьорд
02.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
43'
М. Офкир
77'
Г. Энгвалль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандефьорд - Сарпсборг 08
Желтая карточка
К. Янсен
87'
85'
Замена
С. Скалевик
️️️️
Т. Хайнц
Замена
С. Гуссиас
️️️️
А. Тветер
84'
Замена
Ф. Ньенету
️️️️
R.
83'
Замена
К. Айер
️️️️
A. Ordagić
79'
Замена
М. Хаакенстад
️️️️
F. Palerud
79'
77'
ГОЛ! 1:1!
Г. Энгвалль
Пас отдал
Й. Солтведт
71'
Желтая карточка
С. Тибблинг
71'
Замена
Э. Вихне
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
67'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
С. Мартинссон Нгуали
67'
Замена
Г. Молинс
️️️️
В. Торп
Замена
A. Winbo
️️️️
Д. Вега
65'
Желтая карточка
Д. Вега
52'
ГОЛ! 1:0!
М. Офкир
Пас отдал
А. Тветер
43'
28'
Желтая карточка
В. Торп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Fredrik Palerud
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
19
Вильям Куртович
ОП
15
Дейвер Вега
ПВ
10
Rufo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Сарпсборг 08
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
5
Серж-Жуниор Мартинссон Нгуали
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
34
Anders Kristiansen
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Сандефьорд
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
2
Матс Хаакенстад
ПЗ
27
Albin Winbo
ЦП
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
8
Кеанин Айер
ПП
7
Франклин Ньенету
ПВ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
10
Гильермо Молинс
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
32
Эйрик Вихне
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
3-1-2-5
3
Смайлерс
3
Янсен
2
19
Куртович
11
Офкир
15
Вега
1
9
Тветер
10
3
10
1-5-5
45
Хагельскьер
14
Хайнц
29
Торп
6
Салетрос
5
Мартинссон Нгуали
17
Солтведт
9
Энгвалль
34
5
7
20
Майгаард
2
2
Хаакенстад
2
Хаакенстад
2
15
Вега
27
27
15
Вега
10
8
Айер
8
Айер
10
10
7
Ньенету
7
Ньенету
10
9
Тветер
28
Гуссиас
28
Гуссиас
9
Тветер
29
Торп
10
Молинс
10
Молинс
29
Торп
5
Мартинссон Нгуали
11
Тибблинг
11
Тибблинг
5
Мартинссон Нгуали
14
Хайнц
15
Скалевик
15
Скалевик
14
Хайнц
7
32
Вихне
32
Вихне
7
Остались в запасе
Сандефьорд
Сарпсборг 08
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
1
Хуго Кето
ВР
25
Йеспер Тайе
ЦЗ
3
Ветле Валле Эгели
ЦП
18
Федерико Бикоро
ЦП
Остались в запасе
3
Антон Скиппер
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ОП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦФ
87
Leander Oy
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Сандефьорд - Сарпсборг 08
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Комплетт Арена
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2
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2021.06.12 16:58
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2022.02.15 19:53
1
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2022.01.24 19:53
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