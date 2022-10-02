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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Боавишта
Фамаликан - Боавишта: обзор матча 02 октября 2022
Фамаликан
02.10.2022, воскресенье, 22:30
Португалия. Примейра, 8 тур
4 : 0
Завершен
Боавишта
25'
И. Родригес
44'
Х. Луис Родригес
52'
З. Юссуф
85'
Г. Ассунсао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фамаликан - Боавишта
Замена
Р. Фонте
️️️️
И. Родригес
87'
ГОЛ! 4:0!
Г. Ассунсао
Пас отдал
И. Родригес
85'
Замена
Ф. Моура
️️️️
T. Fonseca
80'
77'
Замена
Ибрахима
️️️️
Г. Макута
70'
Замена
Маса
️️️️
Б. Лоуреншу
68'
Желтая карточка
В. Сассо
Замена
Г. Ассунсао
️️️️
Х. Луис Родригес
67'
Замена
Й. Кадис
️️️️
А. Мильян
66'
Замена
T. Fonseca
️️️️
С. Коломбатто
66'
60'
Желтая карточка
П. Малхейру
ГОЛ! 3:0!
З. Юссуф
Пас отдал
Х. Луис Родригес
52'
46'
Замена
С. Агра
️️️️
К. Горре
46'
Замена
М. Тавареш
️️️️
Р. Абаскаль
46'
Замена
Ю. Нжийе
️️️️
Р. Боженик
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Родригес
Пас отдал
С. Коломбатто
44'
Желтая карточка
И. Родригес
32'
ГОЛ! 1:0!
И. Родригес
Пас отдал
Х. Луис Родригес
25'
24'
Желтая карточка
Р. Абаскаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
25
Пеле
ЦП
1
Луис Жуниор
ЦФ
7
Иво Родригес
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Боавишта
23
Венсан Сассо
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
79
Педру Малхейру
ЦП
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
70
Бруно Оньемаечи
ЦП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
9
Роберт Боженик
ЦФ
23
Сезар
ЦФ
4
Робсон Рейс
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
95
Théo Fonseca
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
8
Ибрахима
ОП
8
Илия Вукотич
ОП
11
Маса
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
59
Мартим Тавареш
ЦФ
4-1-3-3
5
Пенетра
4
Михай
28
Лима
5
Риччели
11
Коломбатто
11
Родригес
25
Пеле
28
Юссуф
9
Мильян
7
Родригес
1
Жуниор
2-4-1-4
23
Сассо
26
Абаскаль
24
Перес
42
Макута
70
Оньемаечи
79
Малхейру
17
Лоуреншу
11
Горре
4
Рейс
23
Сезар
9
Боженик
74
Моура
74
Моура
11
Родригес
12
Ассунсао
12
Ассунсао
11
Родригес
11
Коломбатто
95
95
11
Коломбатто
9
Мильян
29
Кадис
29
Кадис
9
Мильян
7
Родригес
17
Фонте
17
Фонте
7
Родригес
42
Макута
8
Ибрахима
8
Ибрахима
42
Макута
17
Лоуреншу
11
Маса
11
Маса
17
Лоуреншу
9
Боженик
10
Нжийе
10
Нжийе
9
Боженик
11
Горре
7
Агра
7
Агра
11
Горре
26
Абаскаль
59
Тавареш
59
Тавареш
26
Абаскаль
Остались в запасе
Фамаликан
Боавишта
1
Иван Злобин
ВР
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
1
Иван Злобин
ВР
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Андре Симойш
ЦП
8
Густаво Са
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Бракали
ВР
7
Рикарду Мангаш
ЛЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
8
Илия Вукотич
ОП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Фамаликан - Боавишта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио до Бесса Секоло XXI
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