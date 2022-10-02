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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Зброевка
Яблонец - Зброевка: обзор матча 02 октября 2022
Яблонец
02.10.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Зброевка
17'
Я. Храмоста
61'
В. Йовович
67'
Я. Храмоста
59'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Зброевка
Замена
Т. Малински
️️️️
В. Йовович
82'
Замена
D. Souček
️️️️
Я. Храмоста
80'
75'
Замена
F. Blecha
️️️️
М. Шевчик
Замена
П. Шулц
️️️️
М. Кратохвил
72'
68'
Замена
Š. Falta
️️️️
В. Муса Алли
68'
Замена
Я. Гладик
️️️️
Ф. Соучек
68'
Замена
A. Fousek
️️️️
Д. Гранечны
ГОЛ! 3:1!
Я. Храмоста
Пас отдал
Д. Гоушка
67'
ГОЛ! 2:1!
В. Йовович
Пас отдал
Я. Храмоста
61'
59'
ГОЛ! 1:1!
Я. Ржезничек
Пас отдал
М. Шевчик
Замена
В. Сейк
️️️️
Я. Поважанец
46'
Замена
М. Сурзин
️️️️
Д. Хайденрайх
46'
Желтая карточка
Д. Гоушка
38'
ГОЛ! 1:0!
Я. Храмоста
Пас отдал
В. Йовович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
19
Ян Храмоста
ЦФ
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Зброевка
9
Matěj Hrabina
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
15
Jan Sterba
ЦЗ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
19
Вале Муса Алли
ЦП
23
Михал Шевчик
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
15
Якуб Шурал
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Михал Сурзин
ПЗ
14
Daniel Souček
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Зброевка
20
Šimon Falta
ЦЗ
21
Filip Blecha
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
14
Ян Гладик
ЦФ
4-3-1-2
1
Гануш
44
Акпудже
27
Коолс
21
Полидар
16
Кроб
27
Кратохвил
8
Гоушка
7
Поважанец
8
Йовович
8
Хайденрайх
19
Храмоста
3-2-2-4
15
18
Гранечны
0
9
16
10
Соучек
19
Алли
12
15
Шурал
37
Ржезничек
23
Шевчик
8
Хайденрайх
23
Сурзин
23
Сурзин
8
Хайденрайх
19
Храмоста
14
14
19
Храмоста
27
Кратохвил
10
Шулц
10
Шулц
27
Кратохвил
7
Поважанец
10
Сейк
10
Сейк
7
Поважанец
8
Йовович
26
Малински
26
Малински
8
Йовович
19
Алли
20
20
19
Алли
23
Шевчик
21
21
23
Шевчик
18
Гранечны
30
30
18
Гранечны
10
Соучек
14
Гладик
14
Гладик
10
Соучек
Остались в запасе
Яблонец
Зброевка
93
Adam Richter
ВР
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
95
Михал Чернак
ЦФ
Остались в запасе
0
J. Divisek
ЦП
71
Jakub Šiman
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Яблонец - Зброевка
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
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