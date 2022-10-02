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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия К
Хартберг - Аустрия К: обзор матча 02 октября 2022
Хартберг
02.10.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 10 тур
2 : 3
Завершен
Аустрия К
16'
Д. Тадич (П)
56'
Р. Кривак
3'
Ф. Ридер
45+5'
Н. Виммер
90+4'
Э. Ирвинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Аустрия К
90'
+7
Замена
Н. Джорич
️️️️
М. Пинк
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Э. Ирвинг
Желтая карточка
П. Фаркаш
90'
+3
Замена
M. Kröpfl
️️️️
Д. Тадич
88'
84'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
К. Цветко
Замена
П. Фаркаш
️️️️
Р. Провиденсе
73'
Замена
M. Steinwender
️️️️
М. Хорват
68'
62'
Замена
С. Бонна
️️️️
С. Карвейна
ГОЛ! 2:2!
Р. Кривак
Пас отдал
Д. Тадич
56'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
P. Sturm
46'
45'
+5
ГОЛ! 1:2!
Н. Виммер
Пас отдал
К. Верницниг
Желтая карточка
Р. Кривак
35'
18'
Желтая карточка
Ф. Ридер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
16'
15'
Желтая карточка
М. Пинк
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ридер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Марин Карамарко
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
8
Лукас Фадингер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
24
Дарио Тадич
ЦФ
39
Рене Кривак
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
15
Рубен Провиденсе
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
24
Кристофер Цветко
ЦП
18
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
17
Mario Kröpfl
ЦП
29
Эйлон Альмог
ЦФ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
18
Moritz Berg
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Свете
6
Зоннляйтнер
4
Карамарко
11
Хорват
28
Хайль
8
Фадингер
28
Фризер
24
Тадич
15
Провиденсе
18
39
Кривак
4-3-2-1
13
Менцель
37
Виммер
31
Марер
8
Гезос
6
Морейра
24
Цветко
18
Ирвинг
24
Верницниг
30
Карвейна
33
Ридер
32
Пинк
18
23
Кайнц
23
Кайнц
18
11
Хорват
15
15
11
Хорват
15
Провиденсе
29
Фаркаш
29
Фаркаш
15
Провиденсе
24
Тадич
17
17
24
Тадич
32
Пинк
4
Джорич
4
Джорич
32
Пинк
30
Карвейна
2
Бонна
2
Бонна
30
Карвейна
24
Цветко
9
Арвейлер
9
Арвейлер
24
Цветко
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия К
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Эйлон Альмог
ЦФ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
18
Moritz Berg
ЦП
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
29
Эйлон Альмог
ЦФ
7
Jakob Knollmüller
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
18
Moritz Berg
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Хартберг - Аустрия К
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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