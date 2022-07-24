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    «Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что к бывшему форварду команды Гамиду Агаларову был интерес от австрийского «Хартберга».

    «Переговоры с клубом были, но официального предложения «Уфа» не получила», – сказал Газизов.

    • В итоге «Уфа» продала Агаларову «Ахмату» за 3,5 миллиона евро.
    • Агаларов – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.
    • С Агаларовым «Уфа» вылетела в Первую лигу.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +288

      BRAZILES 1 час назад

      и ченго в итоге ?еще бы финский клуб какой небудь претендовал на него ---где он сейчас?Ахмат зто для него еще счастье ---посмотрим в конце чемпионата какой он бомбардир

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      Рейтинг: +2133

      serglider 2 часа назад

      Австрийский «Хартберг»!? Неее... не знаю такого! Ред булл еще куда не шел бы...

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