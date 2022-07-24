«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову

и ченго в итоге ?еще бы финский клуб какой небудь претендовал на него ---где он сейчас?Ахмат зто для него еще счастье ---посмотрим в конце чемпионата какой он бомбардир
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что к бывшему форварду команды Гамиду Агаларову был интерес от австрийского «Хартберга».
«Переговоры с клубом были, но официального предложения «Уфа» не получила», – сказал Газизов.
- В итоге «Уфа» продала Агаларову «Ахмату» за 3,5 миллиона евро.
- Агаларов – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.
- С Агаларовым «Уфа» вылетела в Первую лигу.