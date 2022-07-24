«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что к бывшему форварду команды Гамиду Агаларову был интерес от австрийского «Хартберга».

«Переговоры с клубом были, но официального предложения «Уфа» не получила», – сказал Газизов.