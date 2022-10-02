Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Электрон - Енисей-М
Электрон - Енисей-М: обзор матча 02 октября 2022
Электрон
02.10.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Вторая лига. Группа 2, 14 тур
1 : 1
Завершен
Енисей-М
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Электрон - Енисей-М
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Электрон
3 : 2
12.11.2023
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
1 : 0
06.11.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Электрон
0 : 4
29.10.2023
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Иркутск
5 : 0
22.10.2023
Электрон
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Электрон
3 : 1
15.10.2023
Енисей-М
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
20.09.2026
Динамо СПб
Информация о матче
Стадион:
Электрон
Новости команд
Все
Электрон
Енисей-М
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
72-летний Тарханов назначен в клуб Первой лиги
15 октября
3
72-летний Тарханов может возглавить клуб Первой лиги
13 октября
Тарханов определил лучшего игрока сборной России
8 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
РФС наказал за ставки футболиста, который летом уехал играть в Парагвай
2023.10.11 20:36
Лучший игрок матча Второй лиги получил веник и шаверму
2023.10.04 07:58
Балотелли и Нани записали видео в поддержку новгородского «Электрона»
2023.10.01 15:01
2
В «Электроне» ответили на обвинения в договорном матче
2023.04.28 11:52
Еще один матч Второй лиги попал под подозрение как договорной
2023.04.28 07:59
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
72-летний Тарханов назначен в клуб Первой лиги
15 октября
3
72-летний Тарханов может возглавить клуб Первой лиги
13 октября
Тарханов определил лучшего игрока сборной России
8 октября
«Енисей-2» – «Чертаново»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+