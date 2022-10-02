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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ростов
Зенит - Ростов: обзор матча 02 октября 2022
Зенит
02.10.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
14'
Малком
65'
Вендел
77'
Д. Кузяев
47'
Н. Комличенко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Ростов
Замена
А. Ерохин
️️️️
Вендел
89'
Замена
А. Сутормин
️️️️
В. Барриос
88'
84'
Замена
Д. Терентьев
️️️️
А. Сильянов
84'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
84'
Замена
А. Нтумба Муамба
️️️️
Д. Полоз
ГОЛ! 3:1!
Д. Кузяев
Пас отдал
Малком
77'
73'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
К. Щетинин
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Клаудиньо
73'
ГОЛ! 2:1!
Вендел
Пас отдал
И. Сергеев
65'
Замена
Д. Кузяев
️️️️
А. Мостовой
63'
60'
Замена
А. Миронов
️️️️
Х. Байрамян
Желтая карточка
В. Барриос
50'
47'
ГОЛ! 1:1!
Н. Комличенко
Пас отдал
А. Сильянов
Замена
И. Сергеев
️️️️
М. Кассьерра
46'
ГОЛ! 1:0!
Малком
Пас отдал
Клаудиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
19
Хорен Байрамян
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Зенит
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
77
Зелимхан Бакаев
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
4-1-1-3-1
41
Кержаков
3
Дуглас Сантос
6
Ловрен
5
Родригао
15
Караваев
5
Барриос
8
Вендел
77
Мостовой
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Кассьерра
4-1-1-3-1
30
Песьяков
45
Сильянов
55
Осипенко
4
Мелехин
23
Чернов
15
Глебов
47
Уткин
10
Щетинин
19
Байрамян
7
Полоз
27
Комличенко
33
Клаудиньо
31
Мантуан
31
Мантуан
33
Клаудиньо
5
Барриос
11
Сутормин
11
Сутормин
5
Барриос
77
Мостовой
14
Кузяев
14
Кузяев
77
Мостовой
8
Вендел
21
Ерохин
21
Ерохин
8
Вендел
9
Кассьерра
33
Сергеев
33
Сергеев
9
Кассьерра
10
Щетинин
8
Тугарев
8
Тугарев
10
Щетинин
45
Сильянов
43
Терентьев
43
Терентьев
45
Сильянов
19
Байрамян
8
Миронов
8
Миронов
19
Байрамян
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
7
Полоз
21
Нтумба Муамба
21
Нтумба Муамба
7
Полоз
Остались в запасе
Зенит
Ростов
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Главный тренер
Сергей Семак
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
97
Иван
ВР
95
Георгий Королев
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Зелимхан Бакаев
АП
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Зенит - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин
Илья Елеференко
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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