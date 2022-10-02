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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 02 октября 2022
Аталанта
02.10.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 0
Завершен
Фиорентина
59'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Фиорентина
86'
Замена
А. Кабрал
️️️️
Р. Сапонара
85'
Желтая карточка
С. Амрабат
85'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Мартинес
Желтая карточка
Х. Хатебур
80'
75'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Барак
Замена
М. Демирал
️️️️
Р. Толой
75'
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Л. Муриэль
75'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
А. Лукман
74'
68'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Д. Бонавентура
67'
Замена
А. Терзич
️️️️
Л. Венути
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
Л. Муриэль
59'
Замена
Й. Меле
️️️️
Б. Соппи
56'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Эдерсон
56'
Желтая карточка
Д. Скальвини
31'
4'
Желтая карточка
Д. Бонавентура
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
72
Антонин Барак
АП
17
Риккардо Сапонара
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Руслан Малиновский
АП
8
Марио Пашалич
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Фиорентина
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
3-4-1-2
57
Спортиелло
2
Толой
5
Околи
42
Скальвини
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
2
Соппи
13
Эдерсон
10
Муриэль
11
Лукман
4-1-1-3-1
1
Террачиано
5
Венути
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
8
Мандрагора
7
Бонавентура
93
Иконе
17
Сапонара
72
Барак
8
Куаме
2
Толой
28
Демирал
28
Демирал
2
Толой
2
Соппи
21
Меле
21
Меле
2
Соппи
11
Лукман
17
Малиновский
17
Малиновский
11
Лукман
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Пашалич
13
Эдерсон
10
Муриэль
19
Хойлунд
19
Хойлунд
10
Муриэль
5
Венути
3
Терзич
3
Терзич
5
Венути
7
Бонавентура
4
Амрабат
4
Амрабат
7
Бонавентура
28
Мартинес
32
Дункан
32
Дункан
28
Мартинес
72
Барак
9
Йович
9
Йович
72
Барак
17
Сапонара
19
Кабрал
19
Кабрал
17
Сапонара
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
20
Надир Цортеа
ПВ
Остались в запасе
31
Микеле Черофолини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Юссеф Мале
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
31
Николас Гонсалес
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
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