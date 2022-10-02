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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Хатайспор
Сивасспор - Хатайспор: обзор матча 02 октября 2022
Сивасспор
02.10.2022, воскресенье, 14:30
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Хатайспор
23'
Э. Йесилюрт
14'
А. Эль-Кааби
20'
Б. Йылдырым
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Хатайспор
88'
Замена
З. Луиш
️️️️
А. Эль-Кааби
81'
Желтая карточка
Э. Кардешлер
81'
Желтая карточка
О. Враньеш
80'
Желтая карточка
К. Канак
77'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
С. Лобжанидзе
77'
Замена
С. Бас
️️️️
К. Алиджи
Замена
А. Окюмюш
️️️️
У. Чифтци
77'
Замена
К. Ангильский
️️️️
К. Кейта
71'
67'
Замена
Р. Абид
️️️️
М. Буджемаа
Замена
К. Н'Жи
️️️️
А. Аппиндангойе
58'
Замена
Х. Арслан
️️️️
Ф. Ульвестад
58'
Желтая карточка
М. Ятабаре
51'
46'
Замена
К. Варга
️️️️
Б. Йылдырым
42'
Вторая желтая
Р. Рибейру
41'
Желтая карточка
Р. Рибейру
ГОЛ! 1:2!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
Ф. Ульвестад
23'
20'
ГОЛ! 0:2!
Б. Йылдырым
Пас отдал
А. Эль-Кааби
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
К. Алиджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
6
Робин Ялчин
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
91
Диа Саба
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Хатайспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
8
Мехди Буджемаа
ОП
4
Онур Эргюн
ОП
26
Кан Канак
ЦП
20
Рубен Рибейру
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
94
Каан Онаран
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
23
Алааддин Окюмюш
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
7
Кевин Варга
ЛВ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
3-1-3-3
35
Вурал
6
Гутас
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
6
Кейта
6
Ялчин
10
Градель
6
Ульвестад
9
Ятабаре
91
Саба
17
Йесилюрт
3-2-3-2
1
Кардешлер
22
Алиджи
53
Оксюз
22
Враньеш
8
Буджемаа
4
Эргюн
26
Канак
20
Рибейру
12
Лобжанидзе
91
Йылдырым
9
Эль-Кааби
6
Ульвестад
37
Арслан
37
Арслан
6
Ульвестад
2
Аппиндангойе
9
Н'Жи
9
Н'Жи
2
Аппиндангойе
3
Чифтци
23
Окюмюш
23
Окюмюш
3
Чифтци
6
Кейта
19
Ангильский
19
Ангильский
6
Кейта
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
12
Лобжанидзе
8
Буджемаа
14
Абид
14
Абид
8
Буджемаа
91
Йылдырым
7
Варга
7
Варга
91
Йылдырым
22
Алиджи
77
Бас
77
Бас
22
Алиджи
9
Эль-Кааби
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Сивасспор
Хатайспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
94
Каан Онаран
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
94
Каан Онаран
ОП
8
Харилаос Харисис
ЦП
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
15
Бурак Йылмаз
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Сивасспор - Хатайспор
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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