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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Санта-Клара
Риу Аве - Санта-Клара: обзор матча 02 октября 2022
Риу Аве
02.10.2022, воскресенье, 17:30
Португалия. Примейра, 8 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
15'
Э. Боатенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риу Аве - Санта-Клара
89'
Желтая карточка
М. Баби
88'
Замена
М. Баби
️️️️
Рикардинью
Замена
U.
️️️️
М. Баэса
84'
Замена
А. Удрхири
️️️️
Ж. Грака
84'
72'
Замена
Андрезинью
️️️️
П. Санья
72'
Замена
Адриано
️️️️
П. Бикальо
67'
Желтая карточка
Рикардинью
66'
Красная карточка
К. Боатенг
65'
Желтая карточка
К. Тассано
65'
Замена
Рилдо
️️️️
Ж. Маркос
Замена
В. Гомеш
️️️️
А. Самарис
62'
Замена
F. Ronaldo
️️️️
Э. Боатенг
56'
Замена
М. Нобрега
️️️️
П. Вильям
46'
Желтая карточка
Коштинья
41'
ГОЛ! 1:0!
Э. Боатенг
15'
Желтая карточка
П. Вильям
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
91
Джонатан
ВР
24
Педру Амарал
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
21
Жоау Грака
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
8
Мигель Баэса
АП
20
Коштинья
ЦФ
9
Азиз
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
33
Пауло
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
32
МТ
ЦП
99
Жоао Маркос
ЦФ
21
Рикардинью
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
8
Виктор Бобсин
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Риу Аве
3
Мигель Нобрега
ЦЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
6
Амин Удрхири
ОП
8
Витор Гомеш
ЦП
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
11
Fábio Ronaldo
ЦФ
Санта-Клара
10
Андрезинью
ЦП
15
Родригу Валенте
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
20
Адриано
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
37
Рилдо
АП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
17
Матеус Баби
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-2-1-3
91
Джонатан
24
Амарал
33
Сантос
3
Вильям
23
Жозуэ
21
Грака
22
Самарис
8
Баэса
9
Боатенг
9
Азиз
20
Коштинья
4-1-5
99
17
Тассано
33
Пауло
95
Санья
3
Боатенг
32
МТ
99
Маркос
35
Бикальо
8
Бобсин
11
Силва
21
Рикардинью
3
Вильям
3
Нобрега
3
Нобрега
3
Вильям
21
Грака
6
Удрхири
6
Удрхири
21
Грака
22
Самарис
8
Гомеш
8
Гомеш
22
Самарис
8
Баэса
17
17
8
Баэса
9
Боатенг
11
11
9
Боатенг
95
Санья
10
Андрезинью
10
Андрезинью
95
Санья
35
Бикальо
20
Адриано
20
Адриано
35
Бикальо
99
Маркос
37
Рилдо
37
Рилдо
99
Маркос
21
Рикардинью
17
Баби
17
Баби
21
Рикардинью
Остались в запасе
Риу Аве
Санта-Клара
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
15
Родригу Валенте
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
15
Magrão
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
Остались в запасе
15
Родригу Валенте
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Риу Аве - Санта-Клара
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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