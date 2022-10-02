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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес
Портленд - Лос-Анджелес: обзор матча 02 октября 2022
Портленд
02.10.2022, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 46 тур
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
81'
Д. Асприлья
51'
К. Вела
90+5'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Лос-Анджелес
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Д. Жупарич
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Д. Буанга
Пас отдал
Д. Паласиос
90'
+1
Желтая карточка
Л. Блессинг
90'
Замена
С. Ибеага
️️️️
Д. Буанга
Замена
С. Бланко
️️️️
С. Морено
86'
85'
Замена
К. Тельо
️️️️
И. Санчес
85'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Аранго
ГОЛ! 1:1!
Д. Асприлья
81'
77'
Замена
Л. Блессинг
️️️️
Х. Сифуэнтес
77'
Замена
К. Опоку
️️️️
К. Вела
Замена
Э. Уильямсон
️️️️
К. Паредес
74'
Замена
Й. Чара
️️️️
Я. Незгода
74'
Желтая карточка
Д. Жупарич
63'
57'
Желтая карточка
Э. Сегура
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
К. Акоста
Желтая карточка
К. Паредес
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ЦЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
29
Себастьян Бланко
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
9
Натан Фогаса
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Латиф Блессинг
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
90
Квадво Опоку
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Ивачич
13
Жупарич
33
Мабиала
29
Москера
26
Браво
28
Туилома
21
Чара
8
Паредес
10
Морено
11
Незгода
27
Асприлья
4-1-2-1-2
71
Крепо
4
Сегура
3
Мурильо
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
99
Буанга
10
Вела
17
Аранго
10
Морено
29
Бланко
29
Бланко
10
Морено
8
Паредес
19
Уильямсон
19
Уильямсон
8
Паредес
11
Незгода
8
Чара
8
Чара
11
Незгода
13
Жупарич
9
Фогаса
9
Фогаса
13
Жупарич
99
Буанга
25
Ибеага
25
Ибеага
99
Буанга
8
Сифуэнтес
15
Блессинг
15
Блессинг
8
Сифуэнтес
6
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
6
Санчес
17
Аранго
18
Бэйл
18
Бэйл
17
Аранго
10
Вела
90
Опоку
90
Опоку
10
Вела
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
32
Себастьян Мендес
ОП
77
Джон МакКартни
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
18
Зак МакГроу
ЦЗ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ПЗ
22
Давид Айяла
ОП
44
Марвин Лориа
ЦФ
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
77
Джон МакКартни
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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