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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Эйпен
Сент-Труйден - Эйпен: обзор матча 02 октября 2022
Сент-Труйден
02.10.2022, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эйпен
76'
К. Н'Дри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Эйпен
Желтая карточка
Ф. Бойя
84'
80'
Желтая карточка
Д. Дэвидсон
Замена
Ф. Кайя
️️️️
М. Конате
79'
Замена
С. Ван Дессел
️️️️
Д. Хасиока
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
К. Н'Дри
Пас отдал
Р. Чарльз-Кук
Замена
А. Койта
️️️️
Э. Жуниор Бока
67'
64'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
T. Alloh
64'
Замена
Г. Магне
️️️️
С. Превляк
64'
Замена
Р. Чарльз-Кук
️️️️
И. Нуху
58'
Желтая карточка
Д. Джегго
Замена
С. Кагава
️️️️
К. Брюлс
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
17
Эрик Жуниор Бока
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Эйпен
1
Леннарт Мозер
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
3
Джейсон Дэвидсон
ЦЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
24
Жером Деом
ЦП
15
Гари Магне
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
3-1-1-5
37
Ляйстнер
4
Бауэр
14
Хасиока
8
Конате
34
Бойя
30
Оказаки
17
Бока
22
Брюлс
22
Янссенс
1
Шмидт
4-1-1-4
1
Мозер
3
Дэвидсон
2
29
28
8
Джегго
39
Кристи-Дэвис
35
Ламберт
8
Питерс
7
Нуху
14
Превляк
17
Бока
11
Койта
11
Койта
17
Бока
14
Хасиока
19
Ван Дессел
19
Ван Дессел
14
Хасиока
22
Брюлс
10
Кагава
10
Кагава
22
Брюлс
8
Конате
14
Кайя
14
Кайя
8
Конате
14
Превляк
15
Магне
15
Магне
14
Превляк
7
Нуху
77
Чарльз-Кук
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
29
11
Н'Дри
11
Н'Дри
29
Остались в запасе
Сент-Труйден
Эйпен
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
33
Абдул Нурудин
ВР
24
Жером Деом
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
6
Матте Сметс
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
24
Жером Деом
ЦП
99
Самбу Сумано
ЦФ
23
Джейди Гассама
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Сент-Труйден - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Штайен
Новости команд
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