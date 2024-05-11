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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - РВДМ Брюссель
Эйпен - РВДМ Брюссель: обзор матча 11 мая 2024
Эйпен
11.05.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
РВДМ Брюссель
53'
И. Нуху
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - РВДМ Брюссель
Замена
R. Paeshuyse
️️️️
Я. Крал
75'
69'
Замена
П. Двомо
️️️️
И. Камара
56'
Замена
М. Гейе
️️️️
R.
56'
Замена
М. Сарр
️️️️
Ф. Абнер
ГОЛ! 1:0!
И. Нуху
53'
46'
Замена
К. Мерсье
️️️️
C. Alberto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
2
Yentl Van Genechten
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Гари Магне
(К)
ПЗ
7
Исаак Нуху
ЛВ
6
Брэндон Байе
ОП
18
Amadou Keita
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
РВДМ Брюссель
28
Guillaume Hubert
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
15
Крист Макоссо
ЦЗ
70
Марсони Самбу
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
13
Shuto Abe
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
23
Romildo
ЦФ
7
Mickael Biron
(К)
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
11
Натан Битумазала
ПЗ
26
Pape Youssou Niang
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
РВДМ Брюссель
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
14
Пьер Двомо
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
9
Пате Мбуп
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
3-3-2-1-2
2
21
Крал
25
Филин
20
Паттинама
6
Байе
15
Магне
18
77
Чарльз-Кук
7
Нуху
21
Бялек
44
Слонина
2-2-1-1-4
28
70
Самбу
15
Макоссо
7
Камара
30
Абнер
13
7
Сеговия
43
99
7
23
21
Крал
28
28
21
Крал
30
Абнер
19
Сарр
19
Сарр
30
Абнер
7
Камара
14
Двомо
14
Двомо
7
Камара
99
30
Мерсье
30
Мерсье
99
23
29
Гейе
29
Гейе
23
Остались в запасе
Эйпен
РВДМ Брюссель
33
Абдул Нурудин
ВР
11
Натан Битумазала
ПЗ
26
Pape Youssou Niang
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
Главный тренер
Жорди Аули
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
9
Пате Мбуп
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
11
Натан Битумазала
ПЗ
26
Pape Youssou Niang
ЦП
34
Lorenzo Youndje
ЦП
Остались в запасе
55
Matteo Vandendaele
ЦЗ
4
Клаус
ЦЗ
32
Djokovar Doudaev
ЦЗ
9
Пате Мбуп
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Эйпен - РВДМ Брюссель
Всего ударов по воротам
12
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
7
Нарушения
11
13
Офсайды
4
3
Количество передач
353
478
Сейвы
7
3
Точность передач %
74
79
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
8
9
Удары из-за пределов штрафной
4
10
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.35
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Kehrweg Stadium, Eupen
Новости команд
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Эйпен
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