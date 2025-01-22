Источник прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Дудаеву

«Локомотив» не вел каких‑либо переговоров по поводу подписания центрального защитника «Моленбека» Джовкара Дудаева.
«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. «Локомотив» этой зимой рассматривает варианты с трансфером нападающего и не проявляет интерес к защитникам, в том числе к Дудаеву. Вероятно, это обычный вброс», – сказал источник, близкий к клубу.
- Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что Дудаев был в поле зрения «Локомотива» в текущее трансферное окно. По его данным, игрок предпочел завершить сезон в Бельгии, а переход возможен летом.
- 21-летний Дудаев – воспитанник академии «Моленбека», имеет российское и бельгийское гражданства.
- В нынешнем сезоне он провел 12 матчей во второй дивизионе Бельгии и 2 встречи в Кубке страны.