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    • Источник прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Дудаеву

    Источник прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Дудаеву

    «Локомотив» не вел каких‑либо переговоров по поводу подписания центрального защитника «Моленбека» Джовкара Дудаева.

    «Данная информация абсолютно не соответствует действительности. «Локомотив» этой зимой рассматривает варианты с трансфером нападающего и не проявляет интерес к защитникам, в том числе к Дудаеву. Вероятно, это обычный вброс», – сказал источник, близкий к клубу.

    • Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что Дудаев был в поле зрения «Локомотива» в текущее трансферное окно. По его данным, игрок предпочел завершить сезон в Бельгии, а переход возможен летом.
    • 21-летний Дудаев – воспитанник академии «Моленбека», имеет российское и бельгийское гражданства.
    • В нынешнем сезоне он провел 12 матчей во второй дивизионе Бельгии и 2 встречи в Кубке страны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.01.2025 23:42
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