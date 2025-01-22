Источник прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к Дудаеву

«Локомотив» не вел каких‑либо переговоров по поводу подписания центрального защитника «Моленбека» Джовкара Дудаева.

«Данная информация абсолютно не соответствует действительности. «Локомотив» этой зимой рассматривает варианты с трансфером нападающего и не проявляет интерес к защитникам, в том числе к Дудаеву. Вероятно, это обычный вброс», – сказал источник, близкий к клубу.