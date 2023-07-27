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    • «Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду

    «Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду

    «Лион» договорился о трансфере центрального защитника «Динамо» Сабы Сазонова.

    Французский клуб заплатит за игрока около 3 миллионов евро.

    После завершения сделки «Лион» отдаст грузинского футболиста в аренду «Моленбеку» из высшей лиги Бельгии.

    • В прошлом сезоне Сазонов забил 1 гол в 33 матчах.
    • Им также интересовались «Гамбург», «Галатасарай», «Сассуоло», «Фрозиноне» и «Удинезе».
    • У «Лиона» и «Моленбека» один владелец – американская компания Eagle Football.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1697

      Таврида 1 час назад

      Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, и деньги на это у Леона есть)

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