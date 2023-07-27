«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду

«Лион» договорился о трансфере центрального защитника «Динамо» Сабы Сазонова.

Французский клуб заплатит за игрока около 3 миллионов евро.

После завершения сделки «Лион» отдаст грузинского футболиста в аренду «Моленбеку» из высшей лиги Бельгии.