«Лион» купит за 3 миллиона защитника «Динамо» Сазонова и отдаст его в аренду

Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, и деньги на это у Леона есть)
«Лион» договорился о трансфере центрального защитника «Динамо» Сабы Сазонова.
Французский клуб заплатит за игрока около 3 миллионов евро.
После завершения сделки «Лион» отдаст грузинского футболиста в аренду «Моленбеку» из высшей лиги Бельгии.
- В прошлом сезоне Сазонов забил 1 гол в 33 матчах.
- Им также интересовались «Гамбург», «Галатасарай», «Сассуоло», «Фрозиноне» и «Удинезе».
- У «Лиона» и «Моленбека» один владелец – американская компания Eagle Football.