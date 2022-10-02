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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Брест
Осер - Брест: обзор матча 02 октября 2022
Осер
02.10.2022, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Брест
86'
М. Ньянг (П)
64'
И. Слимани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Брест
Замена
Р. Дюгимон
️️️️
М. Ньянг
87'
Замена
Р. Равелосон
️️️️
Х. Сахи
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Ньянг
86'
85'
Желтая карточка
М. Бизот
82'
Желтая карточка
Р. дель Кастильо
78'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
М. Лаж
73'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ж. ле Дуарон
Замена
Г. Перрен
️️️️
Н. Да Кошта
65'
64'
ГОЛ! 0:1!
И. Слимани
Желтая карточка
М. Ньянг
59'
57'
Желтая карточка
Б. Шардонне
Замена
Д. Бен
️️️️
Ю. М'Чангама
56'
Вторая желтая
Ж. Жанвье
52'
25'
Желтая карточка
И. Слимани
Желтая карточка
Х. Сахи
4'
Желтая карточка
Ж. Жанвье
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Жубал
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
5
Кентен Бернар
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
20
Бирама Туре
ОП
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Брест
40
Марко Бизот
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
21
Реми Дюгимон
ЛВ
22
Райан Равелосон
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Брест
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
7
Карамоко Дембеле
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-1-1-3
56
Костиль
5
Жубал
17
Жанвье
5
Бернар
26
Джоли
20
Туре
10
М'Чангама
29
Сахи
10
Да Кошта
9
Синайоко
99
Ньянг
4-2-2-2
40
Бизот
5
Шардонне
29
Эрейе
93
Дюверн
3
Брассье
93
Белькебла
33
Лис-Мелу
28
Лаж
9
Онора
9
ле Дуарон
19
Слимани
10
М'Чангама
32
Бен
32
Бен
10
М'Чангама
29
Сахи
22
Равелосон
22
Равелосон
29
Сахи
99
Ньянг
21
Дюгимон
21
Дюгимон
99
Ньянг
10
Да Кошта
28
Перрен
28
Перрен
10
Да Кошта
28
Лаж
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
28
Лаж
9
ле Дуарон
7
Кардона
7
Кардона
9
ле Дуарон
Остались в запасе
Осер
Брест
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Остались в запасе
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
97
Кенжи-Ван Бото
ЛЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
Остались в запасе
1
Хоакин Бласкес
ВР
20
Ашраф Дари
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
45
Махди Камара
ЦП
7
Тайрик Арконт
ЦП
9
Аксель Камблан
АП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
Главный тренер
Жан-Марк Фурлан
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Статистика матча Осер - Брест
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Аббе-Дешамп
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