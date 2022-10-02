Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Орхус
Копенгаген - Орхус: обзор матча 02 октября 2022
Копенгаген
02.10.2022, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Орхус
82'
Л. Лерагер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Орхус
90'
+5
Желтая карточка
С. Греннинг
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
М. Дарами
90'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Д. Вавро
89'
87'
Замена
С. Греннинг
️️️️
Т. Кристенсен
ГОЛ! 1:0!
Л. Лерагер
Пас отдал
Х. Арнар Харальдссон
82'
80'
Замена
B. Hvidt
️️️️
М. Андерсон
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Стаменич
79'
70'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Эмиль Мадсен
70'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Т. Мельгор
69'
Замена
С. Хауген
️️️️
К. Якоб
61'
Желтая карточка
Ф. Тингагер
Замена
Э. Йелерт
️️️️
К. Дикс
46'
Желтая карточка
К. Дикс
43'
41'
Желтая карточка
Я. Биссек
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
38'
20'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
6
Зека
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
17
Кевин Якоб
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
19
Эрик Кал
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
17
Себастьян Греннинг
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
4-2-2-2
13
Райан
3
Серенсен
3
Вавро
5
Хочолава
4
Дикс
6
Стаменич
6
Зека
9
Дарами
7
Классон
14
Корнелиус
8
Фалк-Йенсен
1-5-4
1
Хансен
5
Тингагер
21
Мадсен
6
Поульсен
23
Андерсон
19
Кал
17
Якоб
31
Биссек
14
Мельгор
9
Мортенсен
31
Кристенсен
3
Вавро
20
Бойлесен
20
Бойлесен
3
Вавро
4
Дикс
12
Йелерт
12
Йелерт
4
Дикс
9
Дарами
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
10
Харальдссон
10
Харальдссон
8
Фалк-Йенсен
6
Стаменич
21
Лерагер
21
Лерагер
6
Стаменич
14
Мельгор
5
5
14
Мельгор
23
Андерсон
22
22
23
Андерсон
21
Мадсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
21
Мадсен
31
Кристенсен
17
Греннинг
17
Греннинг
31
Кристенсен
17
Якоб
9
Хауген
9
Хауген
17
Якоб
Остались в запасе
Копенгаген
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
99
Пер Бротвейт
ВР
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
25
Камил Грабара
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Копенгаген - Орхус
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Орхус
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 11:20
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+