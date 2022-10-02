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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Серкль Брюгге
Гент - Серкль Брюгге: обзор матча 02 октября 2022
Гент
02.10.2022, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 4
Завершен
Серкль Брюгге
49'
У. Кюйперс
68'
У. Кюйперс
77'
Л. Депуатр
24'
К. Данке
59'
Д. Хотич
76'
Д. Хотич
88'
Д. Хотич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Серкль Брюгге
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
90'
+5
90'
Замена
К. Равик
️️️️
Й. Даланд
Замена
М. Фофана
️️️️
С. Кумс
90'
Замена
Э. Овусу
️️️️
Х. Хонг
90'
88'
ГОЛ с пенальти! 3:4!
Д. Хотич
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
Б. Годо
79'
ГОЛ! 3:3!
Л. Депуатр
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
77'
76'
Желтая карточка
Д. Хотич
76'
ГОЛ! 2:3!
Д. Хотич
Пас отдал
К. Данке
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
М. Самуас
73'
72'
Замена
А. Уэда
️️️️
Л. Торрес
ГОЛ! 2:2!
У. Кюйперс
Пас отдал
Л. Депуатр
68'
66'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
Желтая карточка
М. Самуас
65'
64'
Замена
Хейтор
️️️️
Т. Сомерс
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. Хотич
Пас отдал
К. Данке
ГОЛ! 1:1!
У. Кюйперс
Пас отдал
М. Самуас
49'
46'
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
Ш. Ванхутте
33'
Желтая карточка
Ш. Ванхутте
26'
Желтая карточка
Й. Даланд
24'
ГОЛ! 0:1!
К. Данке
Пас отдал
Ш. Ванхутте
Желтая карточка
Б. Годо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Серкль Брюгге
99
Радослав Майецки
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
29
Луи Торрес
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
9
Кевен Данке
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
24
Жан Марселен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-4-2
33
Руф
2
Окуму
31
Годо
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
99
Кюйперс
29
Депуатр
1-3-5
99
Майецки
5
Попович
29
Торрес
10
Хотич
22
Лопеш
24
Сомерс
24
Марселен
34
Ванхутте
2
Деман
2
Даланд
20
Хонг
42
Овусу
42
Овусу
20
Хонг
31
Годо
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
18
Самуас
17
Юлсагер
17
Юлсагер
18
Самуас
24
Кумс
39
Фофана
39
Фофана
24
Кумс
2
Даланд
5
Равик
5
Равик
2
Даланд
24
Сомерс
5
Хейтор
5
Хейтор
24
Сомерс
34
Ванхутте
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
34
Ванхутте
29
Торрес
18
Уэда
18
Уэда
29
Торрес
Остались в запасе
Гент
Серкль Брюгге
1
Пауль Нарди
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
89
Себастьян Брюззезе
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
16
Сулайман Маррех
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
17
Абу Франсис
ЦП
34
Янн Гбоу
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Гент - Серкль Брюгге
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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