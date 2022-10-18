сентябрь 2022
октябрь 2022
Бразилия. Серия А 2022, 32 тур
18 октября, вторник
02:00
Матч завершен
США. МЛС 2022, 1/8 финала
18 октября, вторник
02:00
Матч завершен
18 октября, вторник
04:30
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 8 тур
18 октября, вторник
13:00
Матч завершен
18 октября, вторник
15:00
Матч завершен
Белоруссия. Высшая лига 2022, 26 тур
18 октября, вторник
15:00
Матч завершен
18 октября, вторник
17:00
Матч завершен
Россия. Кубок (2022/2023), 4 тур, группа A
Италия. Кубок (2022/2023), 2 раунд
Германия. Кубок (2022/2023), 1/16 финала
18 октября, вторник
19:00
Матч завершен
18 октября, вторник
19:00
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 13 тур
Испания. Примера (2022/2023), 10 тур
Россия. Кубок (2022/2023), 4 тур, группа C
Швейцария. Суперлига (2022/2023), 12 тур
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 12 тур
18 октября, вторник
21:30
Матч завершен
18 октября, вторник
22:15
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 16 тур
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
21:45
Матч завершен
18 октября, вторник
22:00
Матч завершен
18 октября, вторник
22:00
Матч завершен