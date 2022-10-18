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    Расписание матчей 18-10-2022

    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 32 тур
    18 октября, вторник
    02:00
    Брагантино
    0:2
    Сантос
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 1/8 финала
    18 октября, вторник
    02:00
    Нью-Йорк Сити
    3:0
    Интер
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    04:30
    Даллас
    2:1
    (5:4)п
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 8 тур
    18 октября, вторник
    13:00
    Львов
    1:3
    Верес
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    13:00
    Черноморец
    0:4
    Заря
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    15:00
    Александрия
    2:0
    Кривбасс
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 26 тур
    18 октября, вторник
    15:00
    Минск
    5:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    17:00
    Торпедо-БелАЗ
    1:0
    Витебск
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    19:00
    Шахтер
    3:0
    Арсенал
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2022/2023), 4 тур, группа A
    18 октября, вторник
    18:00
    Локомотив
    1:0
    Химки
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2022/2023), 2 раунд
    18 октября, вторник
    19:00
    Дженоа
    1:0
    СПАЛ
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:00
    Торино
    4:0
    Циттаделла
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2022/2023), 1/16 финала
    18 октября, вторник
    19:00
    Любек
    0:3
    Майнц
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    19:00
    Штуттгарт Кикерс
    0:2
    Айнтрахт
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    19:00
    Мангейм
    0:1
    Нюрнберг
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    19:00
    РБ Лейпциг
    4:0
    Гамбург
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Эльверсберг
    0:1
    Бохум
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Айнтрахт
    1:2
    Вольфсбург
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Хоффенхайм
    5:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Дармштадт
    2:1
    Боруссия
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 13 тур
    18 октября, вторник
    19:30
    Шарлеруа
    2:2
    Кортрейк
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    19:30
    Эйпен
    4:2
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Генк
    6:1
    Вестерло
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Серен
    0:1
    Серкль Брюгге
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 10 тур
    18 октября, вторник
    20:00
    Севилья
    1:1
    Валенсия
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:00
    Хетафе
    2:2
    Атлетик
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:00
    Атлетико
    1:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    Россия. Кубок (2022/2023), 4 тур, группа C
    18 октября, вторник
    20:30
    Динамо
    3:1
    Ростов
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 12 тур
    18 октября, вторник
    21:30
    Винтертур
    1:0
    Сьон
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 12 тур
    18 октября, вторник
    21:30
    Брайтон
    0:0
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:15
    Кристал Пэлас
    2:1
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 16 тур
    18 октября, вторник
    21:45
    Хаддерсфилд Таун
    0:1
    Престон
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Норвич Сити
    0:1
    Лутон Таун
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    21:45
    Суонси
    3:2
    Рединг
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:00
    Блэкберн
    2:0
    Сандерленд
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:00
    Сток Сити
    0:1
    Ротерхэм
    Матч завершен
    18 октября, вторник
    22:00
    Вест Бромвич
    0:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
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