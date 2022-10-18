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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Верес
Львов - Верес: обзор матча 18 октября 2022
Львов
18.10.2022, вторник, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Верес
14'
В. Бугай
17'
Н. Гайдучик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Львов - Верес
Желтая карточка
Б. Мишенко
90'
+2
Желтая карточка
А. Васильев
89'
88'
Замена
Н. Квасный
️️️️
В. Шарай
81'
Замена
С. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
80'
Замена
А. Лебеденко
️️️️
Д. Кльоц
78'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
Замена
В. Михайлов
️️️️
Н. Ныч
74'
Замена
А. Якимов
️️️️
А. Бусько
70'
57'
Желтая карточка
М. Сергийчук
Замена
Б. Мишенко
️️️️
М. Шишка
56'
48'
Желтая карточка
В. Шарай
Замена
Р. Никитюк
️️️️
Б. Крушинский
46'
Желтая карточка
М. Шишка
35'
34'
Желтая карточка
Р. Гагун
Желтая карточка
А. Бусько
29'
Желтая карточка
Б. Крушинский
26'
17'
ГОЛ! 1:1!
Н. Гайдучик
ГОЛ! 1:0!
В. Бугай
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
55
Иван Пономаренко
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
27
Александр Васильев
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
33
Артем Мильченко
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
55
Борис Крушинский
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
3
Семен Вовченко
ЦП
77
Владислав Шарай
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
2
Роман Гагун
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Львов
2
Vasyl Tanchak
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
27
Виталий Михайлов
ЦП
97
Андрей Якимов
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
19
Роман Михайлов
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Верес
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ЦП
15
Александр Лебеденко
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
2-1-2-1-4
55
Пономаренко
34
Муравский
28
Полегенько
76
Шишка
27
Васильев
24
Бусько
18
Бойко
33
Мильченко
55
Крушинский
19
Бугай
15
Ныч
1-1-4-1-3
47
Когут
5
Курко
29
Кучеров
8
Кльоц
3
Вовченко
77
Шарай
77
Шарай
42
Пасич
89
Гайдучик
7
Сергийчук
2
Гагун
55
Крушинский
26
Никитюк
26
Никитюк
55
Крушинский
76
Шишка
7
Мишенко
7
Мишенко
76
Шишка
15
Ныч
27
Михайлов
27
Михайлов
15
Ныч
24
Бусько
97
Якимов
97
Якимов
24
Бусько
7
Сергийчук
7
Шестаков
7
Шестаков
7
Сергийчук
8
Кльоц
15
Лебеденко
15
Лебеденко
8
Кльоц
77
Шарай
99
Квасный
99
Квасный
77
Шарай
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
Остались в запасе
Львов
Верес
2
Vasyl Tanchak
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
19
Роман Михайлов
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
2
Vasyl Tanchak
ЦЗ
45
Максим Сасовский
ЦЗ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
19
Роман Михайлов
ЦФ
31
Александр Ильющенков
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
44
Дмитрий Поворознюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Львов - Верес
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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