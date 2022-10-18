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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 18 октября 2022
Айнтрахт
18.10.2022, вторник, 21:45
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
40'
М. Мультауп
8'
М. Сванберг
65'
Я. Каминьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
Желтая карточка
М. Мультауп
90'
+1
87'
Желтая карточка
П. Отавио
80'
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Виммер
Замена
Э. Уджа
️️️️
К. Эндо
78'
74'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Арнольд
72'
Желтая карточка
П. Виммер
66'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Л. Нмеча
66'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
М. Сванберг
65'
ГОЛ! 1:2!
Я. Каминьски
Пас отдал
Л. Нмеча
57'
Желтая карточка
М. ван де Вен
Замена
N. Kijewski
️️️️
Н. де Медина
53'
Желтая карточка
Р. Крауссе
52'
Желтая карточка
Л. Лаубербах
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Мультауп
Пас отдал
D. Wiebe
40'
Желтая карточка
М. Шульц
38'
33'
Желтая карточка
С. Борнау
Замена
L. Ihorst
️️️️
И. Ферай
29'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Сванберг
Пас отдал
С. Борнау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
4
Натан де Медина
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
16
Jasmin Fejzić
ЦФ
4
Михаэль Шульц
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
11
Маурице Мультауп
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
25
Emil Kischka
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
19
Йонас Винд
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
1-1-1-5
4
де Медина
10
Ферай
5
Эндо
39
Крауссе
29
Лаубербах
7
Кауфманн
30
11
Мультауп
4-3-2-1
1
Кастелс
17
Баку
33
Борнау
37
ван де Вен
6
Отавио
31
Герхардт
32
Сванберг
27
Арнольд
8
Виммер
13
Каминьски
14
Нмеча
4
де Медина
19
19
4
де Медина
5
Эндо
11
Уджа
11
Уджа
5
Эндо
10
Ферай
14
14
10
Ферай
8
Виммер
30
Паредес
30
Паредес
8
Виммер
27
Арнольд
23
Гилявоги
23
Гилявоги
27
Арнольд
32
Сванберг
8
Нмеча
8
Нмеча
32
Сванберг
14
Нмеча
22
Мармуш
22
Мармуш
14
Нмеча
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
25
Emil Kischka
ЦП
26
J. H. Marx
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
25
Emil Kischka
ЦП
26
J. H. Marx
ЦФ
6
B. Henning
ЦФ
7
Enrique Peña Zauner
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
2
Килиан Фишер
ПЗ
19
Йонас Винд
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
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