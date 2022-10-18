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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Лутон Таун
Норвич Сити - Лутон Таун: обзор матча 18 октября 2022
Норвич Сити
18.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
62'
К. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Лутон Таун
Замена
А. Хэйден
️️️️
Г. Сара
90'
80'
Желтая карточка
Э. Адебайо
77'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
К. Моррис
77'
Замена
Л. Фримен
️️️️
А. Даути
Желтая карточка
Т. Кантвелл
75'
74'
Желтая карточка
Д. Поттс
Замена
М. Нуньес
️️️️
А. Рэмзи
70'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Д. Синани
70'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
Л. Гиббс
70'
Красная карточка
К. МакЛин
66'
64'
Замена
С. Брэдли
️️️️
Ф. Оньединма
64'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
62'
ГОЛ! 0:1!
К. Моррис
Пас отдал
А. Кэмпбелл
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
Д. Сарджент
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
21
Аарон Рэмзи
АП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
32
Марселино Нуньес
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
15
Люк Фримен
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
3-3-2-2
1
Ганн
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
23
МакЛин
8
Сара
20
Гиббс
26
Доуэлл
21
Рэмзи
20
Пукки
9
Сарджент
3-3-1-1-2
34
Хорват
45
Даути
17
Белл
15
Локьер
14
Бри
16
Кэмпбелл
15
Поттс
44
Оньединма
18
Кларк
9
Моррис
23
Корник
20
Гиббс
13
Яннулис
13
Яннулис
20
Гиббс
8
Сара
14
Хэйден
14
Хэйден
8
Сара
21
Рэмзи
32
Нуньес
32
Нуньес
21
Рэмзи
10
Синани
10
Синани
9
Сарджент
10
Кантвелл
10
Кантвелл
9
Сарджент
Синани
11
Эрнандес
11
Эрнандес
Синани
45
Даути
15
Фримен
15
Фримен
45
Даути
44
Оньединма
15
Брэдли
15
Брэдли
44
Оньединма
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
9
Моррис
45
Адебайо
45
Адебайо
9
Моррис
Остались в запасе
Норвич Сити
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
Главный тренер
Дин Смит
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Норвич Сити - Лутон Таун
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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