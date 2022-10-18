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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Престон
Хаддерсфилд Таун - Престон: обзор матча 18 октября 2022
Хаддерсфилд Таун
18.10.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Престон
50'
Г. Каннингэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Престон
76'
Желтая карточка
Р. Ледсон
Желтая карточка
Д. Холмс
75'
Замена
Д. Радони
️️️️
Д. Касуму
71'
64'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Б. Вудберн
50'
ГОЛ! 0:1!
Г. Каннингэм
Пас отдал
Б. Уайтмэн
Желтая карточка
Д. Роудс
41'
Желтая карточка
Д. Касуму
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Этьен Камара
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
94
Чарльз Ондо
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
3-2-2-1-2
21
Николлс
22
Камара
12
Лис
6
Хелик
7
Джексон
20
Тертон
14
Холмс
18
Касуму
7
Томас
25
Уорд
29
Роудс
4-4-1-1
28
Вудман
14
Стори
8
Каннингэм
16
Хьюз
18
Каррерас
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
44
Поттс
4
Ледсон
7
Вудберн
17
Риис
18
Касуму
5
Радони
5
Радони
18
Касуму
7
Вудберн
11
Брэди
11
Брэди
7
Вудберн
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Престон
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
94
Чарльз Ондо
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
3
Юта Накаяма
ЦЗ
94
Чарльз Ондо
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
94
Браима Диарра
ЦФ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Дэнни Скофилд
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Престон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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