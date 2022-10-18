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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 18 октября 2022
Динамо
18.10.2022, вторник, 20:30
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
3 : 1
Завершен
Ростов
44'
Д. Макаров
79'
В. Грулев
86'
Ф. Смолов
55'
Д. Полоз (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Ростов
ГОЛ! 3:1!
Ф. Смолов
86'
ГОЛ! 2:1!
В. Грулев
Пас отдал
Ф. Смолов
79'
Замена
В. Грулев
️️️️
Д. Макаров
76'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Скопинцев
76'
75'
Замена
К. Щетинин
️️️️
А. Миронов
74'
Желтая карточка
В. Мелехин
70'
Замена
Е. Чернов
️️️️
А. Лангович
69'
Желтая карточка
Н. Комличенко
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
68'
Замена
М. Нгамале
️️️️
Д. Лесовой
68'
Желтая карточка
Д. Скопинцев
58'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Полоз
Желтая карточка
Р. Фернандес
54'
46'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Е. Голенков
46'
Замена
Р. Тугарев
️️️️
С. Мельников
ГОЛ! 1:0!
Д. Макаров
Пас отдал
Д. Фомин
44'
29'
Желтая карточка
Е. Голенков
Желтая карточка
И. Лещук
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
21
Степан Мельников
АП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Динамо
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
17
Иван Зазвонкин
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
94
Марат Ковальков
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-3-1
31
Лещук
7
Скопинцев
4
Сазонов
6
Фернандес
2
Даса
50
Кутицкий
74
Фомин
88
Лесовой
23
Захарян
77
Макаров
70
Тюкавин
4-1-2-2-1
30
Песьяков
45
Сильянов
4
Мелехин
87
Лангович
16
Поярков
15
Глебов
8
Миронов
47
Уткин
21
Мельников
7
Полоз
69
Голенков
77
Макаров
27
Грулев
27
Грулев
77
Макаров
7
Скопинцев
93
Лаксальт
93
Лаксальт
7
Скопинцев
88
Лесовой
13
Нгамале
13
Нгамале
88
Лесовой
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
21
Мельников
8
Тугарев
8
Тугарев
21
Мельников
87
Лангович
23
Чернов
23
Чернов
87
Лангович
8
Миронов
10
Щетинин
10
Щетинин
8
Миронов
69
Голенков
27
Комличенко
27
Комличенко
69
Голенков
Остались в запасе
Динамо
Ростов
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
18
Михаил Цулая
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
94
Марат Ковальков
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
76
Илья Купцов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Иван Зазвонкин
ЦП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
18
Михаил Цулая
ВР
29
Александр Мухин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
94
Марат Ковальков
АП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Динамо - Ростов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
0 : 0
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Ермаков
Дмитрий Семенов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Алексей Стипиди
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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