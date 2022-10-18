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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Вестерло
Генк - Вестерло: обзор матча 18 октября 2022
Генк
18.10.2022, вторник, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
6 : 1
Завершен
Вестерло
7'
Д. Пайнтсил
15'
Д. Муньос
32'
П. Онуачу
40'
П. Онуачу (П)
45+4'
Д. Муньос
79'
П. Грошовски
21'
Т. Диркс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Вестерло
80'
Замена
Э. Йорданов
️️️️
М. Де Куйпер
Замена
М. Галарса
️️️️
Б. Хейнен
80'
Замена
А. Немет
️️️️
Д. Пайнтсил
80'
ГОЛ! 6:1!
П. Грошовски
Пас отдал
М. Трезор
79'
Желтая карточка
К. Куэста
73'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Эль-Ханнус
66'
Замена
М. Саматта
️️️️
П. Онуачу
66'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
Д. Муньос
66'
64'
Замена
Л. Минейро
️️️️
Н. Мадсен
64'
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Т. Диркс
63'
Замена
И. Ветокеле
️️️️
Н. Шадли
63'
Замена
К. Ваэзен
️️️️
Л. Фостер
58'
Красная карточка
Д. Нене
ГОЛ! 5:1!
Д. Муньос
Пас отдал
Д. Пайнтсил
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 4:1!
П. Онуачу
40'
ГОЛ! 3:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Пайнтсил
32'
21'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Диркс
ГОЛ! 2:0!
Д. Муньос
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
Б. Хейнен
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Билал Эль-Ханнус
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
19
Матиас Фикселлес
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
23
Рубин Сигерс
ЦП
55
Тюр Диркс
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
90
Андраш Немет
ЦФ
3
Матисс Дидден
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Вестерло
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
7
Халил Акбунар
ПВ
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
25
Игор Ветокеле
ЦФ
17
Киан Ваэзен
ЦФ
4-4-1-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
23
Пресиадо
11
Эль-Ханнус
8
Хейнен
28
Пайнтсил
17
Грошовски
31
Трезор
30
Онуачу
2-5-3
26
Болат
14
Рейнолдс
28
Тагир
89
Шадли
24
Мадсен
29
Де Куйпер
23
Сигерс
19
Фикселлес
45
Нене
9
Фостер
55
Диркс
27
Муньос
29
Карстенсен
29
Карстенсен
27
Муньос
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
8
Хейнен
5
Галарса
5
Галарса
8
Хейнен
28
Пайнтсил
90
Немет
90
Немет
28
Пайнтсил
30
Онуачу
38
Саматта
38
Саматта
30
Онуачу
29
Де Куйпер
32
Йорданов
32
Йорданов
29
Де Куйпер
24
Мадсен
30
Минейро
30
Минейро
24
Мадсен
55
Диркс
7
Акбунар
7
Акбунар
55
Диркс
89
Шадли
25
Ветокеле
25
Ветокеле
89
Шадли
9
Фостер
17
Ваэзен
17
Ваэзен
9
Фостер
Остались в запасе
Генк
Вестерло
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
33
Роман Нойштедтер
ОП
20
Ник Гиллекенс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Генк - Вестерло
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
- : -
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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