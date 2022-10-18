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АПЛ 2026/2027
Брайтон - Ноттингем Форест
Брайтон - Ноттингем Форест: обзор матча 18 октября 2022
Брайтон
18.10.2022, вторник, 21:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брайтон - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Т. Лэмпти
90'
86'
Замена
Ж. Бьянсон
️️️️
Г. Тоффоло
86'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Б. Джонсон
86'
Замена
Д. Уорролл
️️️️
Д. Лингард
85'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Замена
Д. Ундав
️️️️
П. Гросс
85'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
78'
68'
Замена
Г. Тоффоло
️️️️
С. Орье
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
А. Лаллана
64'
61'
Замена
Ш. Куяте
️️️️
О. Мангала
Желтая карточка
М. Кайседо
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
ОП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Ноттингем Форест
1
Дин Хендерсон
ВР
27
Стив Кук
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
23
Орель Мангала
ОП
22
Райан Йетс
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
3-1-2-3-1
97
Санчес
34
Велтман
5
Данк
4
Уэбстер
25
Кайседо
10
Мак Аллистер
13
Гросс
19
Троссард
10
Лаллана
7
Мач
18
Уэлбек
4-1-3-2
1
Хендерсон
92
Орье
27
Кук
26
Маккена
3
Уильямс
23
Мангала
22
Йетс
19
Фройлер
10
Гиббс-Уайт
22
Джонсон
77
Лингард
10
Лаллана
48
Лэмпти
48
Лэмпти
10
Лаллана
13
Гросс
26
Ундав
26
Ундав
13
Гросс
92
Орье
15
Тоффоло
15
Тоффоло
92
Орье
77
Лингард
6
Уорролл
6
Уорролл
77
Лингард
Тоффоло
4
Бьянсон
4
Бьянсон
Тоффоло
23
Мангала
8
Куяте
8
Куяте
23
Мангала
22
Джонсон
14
Авонийи
14
Авонийи
22
Джонсон
Остались в запасе
Брайтон
Ноттингем Форест
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
16
Йереми Сармиенто
АП
10
Хулио Энкисо
ПВ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Брайтон - Ноттингем Форест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
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Брайтон
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