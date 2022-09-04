август 2022
сентябрь 2022
США. МЛС 2022, 40 тур
4 сентября, воскресенье
00:30
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
02:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
02:30
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2022, 25 тур
4 сентября, воскресенье
01:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
01:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
02:30
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
22:00
Матч завершен
США. МЛС 2022, 41 тур
Россия. Первая лига (2022/2023), 8 тур
4 сентября, воскресенье
11:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
16:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Казахстан. Премьер-лига 2022, 18 тур
Голландия. Эредивизие (2022/2023), 5 тур
Италия. Серия А (2022/2023), 5 тур
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 9 тур, группа 1
4 сентября, воскресенье
14:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
15:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2022/2023), 8 тур
4 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2022/2023), 6 тур
Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 7 тур
Украина. Премьер-лига (2022/2023), 3 тур
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 9 тур, группа 2
Испания. Примера (2022/2023), 4 тур
Россия. Премьер-лига (2022/2023), 8 тур
Дания. Суперлига (2022/2023), 8 тур
Белоруссия. Высшая лига 2022, 20 тур
Швейцария. Суперлига (2022/2023), 7 тур
4 сентября, воскресенье
17:30
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
17:30
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2022/2023), 7 тур
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 7 тур
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 9 тур, группа 1
4 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 14 тур, группа 2
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 9 тур, группа 2
4 сентября, воскресенье
16:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
16:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
17:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2022/2023), 6 тур
Германия. Бундеслига (2022/2023), 5 тур
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 7 тур
Португалия. Примейра (2022/2023), 5 тур
4 сентября, воскресенье
20:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
22:30
Матч завершен
Греция. Суперлига (2022/2023), 3 тур
Норвегия. Элитсериен 2022, 21 тур
4 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
19:00
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
21:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2022/2023), 5 тур
4 сентября, воскресенье
19:15
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
21:45
Матч завершен
4 сентября, воскресенье
21:45
Матч завершен