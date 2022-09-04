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    Расписание матчей 04-09-2022

    август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2022, 40 тур
    4 сентября, воскресенье
    00:30
    Коламбус
    0:0
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    0:2
    Филадельфия Юнион
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    02:30
    Цинциннати
    2:0
    Шарлотт
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2022, 25 тур
    4 сентября, воскресенье
    01:00
    Брагантино
    2:2
    Палмейрас
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    01:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:0
    Флуминенсе
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    02:30
    Америка Минейро
    2:0
    Коритиба
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Фламенго
    1:1
    Сеара
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    22:00
    Коринтианс
    2:2
    Интернасьонал
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    22:00
    Форталеза
    1:3
    Ботафого
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 41 тур
    4 сентября, воскресенье
    03:30
    Нэшвилл
    3:0
    Остин
    Матч завершен
    Россия. Первая лига (2022/2023), 8 тур
    4 сентября, воскресенье
    11:00
    Енисей
    1:1
    СКА-Хабаровск
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Родина
    1:2
    Краснодар-2
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Волга
    0:2
    Велес
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    КАМАЗ
    0:0
    Балтика
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:00
    Нефтехимик
    1:0
    Шинник
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:00
    Рубин
    2:2
    Алания
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:00
    Динамо Мх
    1:1
    Акрон
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Кубань
    0:0
    Волгарь
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 18 тур
    4 сентября, воскресенье
    13:00
    Шахтер
    1:0
    Тараз
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Атырау
    3:2
    Каспий
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Аксу
    4:2
    Мактаарал
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Ордабасы
    1:2
    Туран
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2022/2023), 5 тур
    4 сентября, воскресенье
    13:15
    РКС Ваалвейк
    5:2
    Экселсиор
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    15:30
    Эммен
    0:3
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    15:30
    Херенвен
    0:0
    НЕК
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:45
    Гронинген
    0:1
    Витесс
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2022/2023), 5 тур
    4 сентября, воскресенье
    13:30
    Кремонезе
    0:0
    Сассуоло
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Специя
    2:2
    Болонья
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Верона
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    21:45
    Удинезе
    4:0
    Рома
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 9 тур, группа 1
    4 сентября, воскресенье
    14:00
    Звезда
    1:0
    Луки-Энергия
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Балтика-БФУ
    2:0
    Зенит-2
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Зоркий
    0:1
    Енисей-М
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:00
    Ленинградец
    7:0
    Родина-М
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2022/2023), 8 тур
    4 сентября, воскресенье
    14:00
    Рединг
    2:1
    Сток Сити
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Хаддерсфилд Таун
    0:1
    Блэкпул
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Халл Сити
    0:2
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2022/2023), 6 тур
    4 сентября, воскресенье
    14:00
    Монпелье
    1:3
    Лилль
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Аяччо
    0:1
    Лорьян
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Клермон
    2:0
    Тулуза
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Брест
    1:1
    Страсбур
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Реймс
    1:1
    Ланс
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:05
    Труа
    1:1
    Ренн
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    21:45
    Ницца
    0:1
    Монако
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2022/2023), 7 тур
    4 сентября, воскресенье
    14:30
    Андерлехт
    2:2
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Антверпен
    3:0
    Вестерло
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:30
    Шарлеруа
    2:1
    Гент
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    22:00
    Зюлте-Варегем
    1:3
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2022/2023), 3 тур
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Черноморец
    1:1
    Ингулец
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Кривбасс
    0:0
    Львов
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 9 тур, группа 2
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Коломна
    2:0
    Космос
    Матч завершен
    Испания. Примера (2022/2023), 4 тур
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Осасуна
    2:1
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:15
    Атлетик
    0:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:30
    Вильярреал
    4:0
    Эльче
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    22:00
    Валенсия
    5:1
    Хетафе
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2022/2023), 8 тур
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Крылья Советов
    0:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:30
    Локомотив
    1:2
    Ахмат
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    20:00
    Спартак
    1:2
    Зенит
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2022/2023), 8 тур
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Оденсе
    1:2
    Виборг
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Люнгбю
    0:2
    Рандерс
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Хорсенс
    0:2
    Брондбю
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Мидтьюлланд
    0:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 20 тур
    4 сентября, воскресенье
    15:00
    Динамо
    4:0
    Днепр
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Шахтер
    2:2
    Неман
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Гомель
    0:1
    БАТЭ
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2022/2023), 7 тур
    4 сентября, воскресенье
    15:15
    Люцерн
    0:2
    Серветт
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:30
    Грассхоппер
    3:0
    Винтертур
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:30
    Санкт-Галлен
    2:1
    Янг Бойз
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2022/2023), 7 тур
    4 сентября, воскресенье
    15:30
    Альтах
    0:1
    Рапид
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    15:30
    Вольфсберг
    3:4
    Аустрия К
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:00
    ЛАСК
    1:1
    Рид
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023), 7 тур
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    СКА
    0:1
    Чайка
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 9 тур, группа 1
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Квант
    1:0
    Рязань
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Спартак Т
    0:4
    Родина-2
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Авангард
    2:2
    Арсенал-2
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Металлург Л
    0:1
    Динамо Бр
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    20:00
    Сахалинец
    3:2
    Сахалин
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 3 (2022/2023), 14 тур, группа 2
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Зенит
    0:0
    Сокол
    Матч завершен
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), 9 тур, группа 2
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Текстильщик
    2:1
    Химик
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Знамя Труда
    2:1
    Торпедо-2
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Муром
    2:0
    Динамо-2
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Торпедо Вл
    2:0
    Динамо Вг
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:00
    Спартак К
    1:3
    Тверь
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2022/2023), 6 тур
    4 сентября, воскресенье
    16:00
    Брайтон
    5:2
    Лестер
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:30
    Манчестер Юнайтед
    3:1
    Арсенал
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2022/2023), 5 тур
    4 сентября, воскресенье
    16:30
    Аугсбург
    0:2
    Герта
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    18:30
    Боруссия
    0:1
    Майнц
    Матч завершен
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023), 7 тур
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Градец-Кралове
    0:0
    Баник
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Пардубице
    0:2
    Сигма
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    17:00
    Зброевка
    1:2
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    20:00
    Словацко
    1:1
    Славия
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2022/2023), 5 тур
    4 сентября, воскресенье
    17:30
    Каза Пиа
    0:0
    Арука
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    20:00
    Санта-Клара
    2:1
    Маритиму
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    22:30
    Портимоненси
    1:0
    Фамаликан
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2022/2023), 3 тур
    4 сентября, воскресенье
    18:30
    Атромитос
    1:1
    Панетоликос
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Волос
    0:1
    ОФИ
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    21:30
    АЕК
    2:0
    ПАС
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    21:30
    Арис
    0:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2022, 21 тур
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Хаугесунд
    2:1
    Тромсе
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Кристиансунн
    3:1
    Сандефьорд
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Стремсгодсет
    1:2
    Олесунн
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Русенборг
    4:1
    Викинг
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Сарпсборг 08
    2:1
    ХамКам
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    19:00
    Одд
    2:1
    Йерв
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    21:00
    Волеренга
    3:1
    Лиллестрем
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2022/2023), 5 тур
    4 сентября, воскресенье
    19:15
    Хатайспор
    1:1
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    21:45
    Антальяспор
    0:2
    Касымпаша
    Матч завершен
    4 сентября, воскресенье
    21:45
    Анкарагюджю
    2:3
    Бешикташ
    Матч завершен
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